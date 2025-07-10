Кремль объяснил отсутствие президента на похоронах экс-министра транспорта Старовойта

Президент России Владимир Путин не посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом из-за рабочего графика. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





«Многие члены правительства были, у президента сегодня другой рабочий график», — цитирует его РИА Новости.





Представитель Кремля добавил, что глава государства не всегда лично посещает церемонию прощания. Он также отметил, что в администрации президента нет каких-либо обязательств по посещению похорон кого-либо из правительства. По его словам, это всегда личное решение каждого чиновника.





Агентство также сообщало, что Путин направил венок на церемонию прощания со Старовойтом, однако спустя некоторое время аннулировало сообщение, назвав его «ошибочным».





Напомним, церемония прощания с Романом Старовойтом прошла 10 июля в Москве. На нее приехали некоторые чиновники, в том числе его преемник на посту руководителя Минтранса Андрей Никитин, а также вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин.





В СПЧ возмутились, что чиновники приехали проститься с бывшим министром, а не пятилетним мальчиком из Курска, который погиб днем ранее при обстреле ВСУ.