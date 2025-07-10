Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Попытка выразить вотум недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и ее коллегам не получила поддержки в Европарламенте. Об этом сообщает Euroactiv.





В ходе голосования 360 депутатов выступили против резолюции, 175 — поддержали ее, а 18 воздержались. Для успешного вынесения вотума недоверия требовалось заручиться голосами не менее 361 депутата (две трети от присутствующих), однако этот порог достигнут не был.





Инициатором голосования стал ультраправый депутат от румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Георге Пиперя. Ему удалось собрать 75 подписей членов ЕП при минимально необходимых 72 для вынесения вопроса на голосование.





Поводом для вотума недоверия стал коррупционный скандал времен пандемии, в котором оказалась замешана фон дер Ляйен. Пиперя требовал отставки всей Еврокомиссии, однако его предложение не нашло достаточной поддержки.