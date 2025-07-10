«Платите, родные»: депутат Гурулев предложил ввести налог на одну категорию россиян

Налог на достойную старость необходимо ввести в России для тех граждан, которые сознательно отказались рожать детей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев.





По его словам, забота о бездетных россиянах, когда они станут старыми, ляжет на государство. Именно по этой причине они должны заранее позаботиться о достойной жизни в будущем и платить налог.





«Потому что никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — заявил Гурулев «Царьграду».





Также он предположил, что эти деньги можно тратить на воспитание сирот.





Ранее в Сети распространилось выступление протоиерея Андрея Ткачева, который назвал бездетных мужчин старше 40 лет «трутнями» и предложил обложить их налогом. По словам священнослужителя, образ жизни таких людей необходимо «стигматизировать».