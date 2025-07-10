Госсекретарь США Рубио рассказал о неизвестных ранее идеях Лаврова по урегулированию конфликта на Украине и «дорожной карте»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым «некоторые идеи» касательно того, как может выглядеть «дорожная карта» по завершению украинского конфликта.





Во время встречи представители США услышали от российской стороны предложения по Украине, которые ранее не озвучивались, подчеркнул Рубио.





США разочарованы отсутствием большего прогресса по Украине и хотят увидеть «дорожную карту» завершения конфликта, добавил Рубио. Он назвал прошедший разговор с Лавровым важным и откровенным, отмечает Reuters.





Вашингтон продолжит диалог с Москвой и Киевом ради завершения конфликта, несмотря на отсутствие прогресса, подчеркнул глава Госдепа.





В столице Малайзии Куала-Лумпуре в эти дни проходит форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ранее глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Лавров заявил, что непростая и постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога Москвы и Пекина.