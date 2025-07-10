Собянин сообщил, что ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские дроны. Посты об этом были опубликованы в 15:44, в 16:08 и в 16:16 в Telegram-канале мэра.





На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.





На Петербургском экономическом форуме Собянин заявлял, что эффективность работы средств противовоздушной обороны рядом с Москвой — 99,9%. По его словам, даже в Израиле, несмотря на хваленый «Железный купол», «огромное количество разрушений, жертв и так далее».





Мэр напомнил, что за последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников, тогда как «долетели и упали на Москву буквально считанные единицы».