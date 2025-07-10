Массовый сбой произошел в работе Системы быстрых платежей

Масштабный сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП) вечером 10 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector.





Так, количество жалоб на работу сервиса превысило четыре тысячи. Как правило, пользователи не могут перевести деньги. Наибольшее число обращений поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Тверской и Нижегородской областей.





Информацию о сбое также прокомментировали в пресс-службе Национальной системы платёжных карт. Там пояснили, что время обработки операций с быстрыми платежами увеличилось из-за проблем на стороне провайдера.





«Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме», — передает ТАСС.





Помимо этого был зафиксирован сбой в работе Сбербанка и Т-банка.





Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе российских сотовых операторов.