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В Севастополе столкнулись Lada и Mercedes, погибли пять девушек
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18-летняя водитель отечественного автомобиля не уступила дорогу микроавтобусу undefined
Новости

В Севастополе столкнулись Lada и Mercedes, погибли пять девушек

18-летняя водитель отечественного автомобиля не уступила дорогу микроавтобусу

Пять человек погибли и один пострадал в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе. Об этом сообщает городское управление МВД. 


Около 14:20 мск 18-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, случилось столкновение двух транспортных средств, рассказали полицейские. 


В городской прокуратуре рассказали, что «в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля — молодые жительницы Крыма 2005-2007 года рождения». 


Девушку, управлявшую автомобилем «ВАЗ», экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Водителю Mercedes-Benz Sprinter оказали медицинскую помощь на месте.

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#дтп #севастополь #погибшие
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