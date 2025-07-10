В Севастополе столкнулись Lada и Mercedes, погибли пять девушек

Пять человек погибли и один пострадал в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе. Об этом сообщает городское управление МВД.





Около 14:20 мск 18-летняя водитель автомобиля «ВАЗ» не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, случилось столкновение двух транспортных средств, рассказали полицейские.





В городской прокуратуре рассказали, что «в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля — молодые жительницы Крыма 2005-2007 года рождения».





Девушку, управлявшую автомобилем «ВАЗ», экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Водителю Mercedes-Benz Sprinter оказали медицинскую помощь на месте.