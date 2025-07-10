Пожилая женщина пришла с канистрой бензина к премьер-министру Польши Туску

Пожилая женщина пришла с пятилитровой канистрой бензина к канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает RFM24.





В публикации говорится, что полячка хотела встретиться с премьером из-за того, что у нее кто-то украл черепицу. Пенсионерка не успела устроить поджог, так как ее сразу заметили сотрудники службы безопасности. Вскоре на место прибыли пожарные, которые установили, что в канистре находился бензин.





В МВД также прокомментировали инцидент, уточнив, что женщина не пыталась проникнуть внутрь здания. В итоге ее госпитализировали, объяснив это тем, что она нуждается в медицинской и психиатрической помощи. Ближайшее время она проведет под наблюдением врачей.





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