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Пожилая женщина пришла с канистрой бензина к премьер-министру Польши Туску
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В итоге она оказалась в психиатрической больнице undefined
Новости

Пожилая женщина пришла с канистрой бензина к премьер-министру Польши Туску

В итоге она оказалась в психиатрической больнице

Пожилая женщина пришла с пятилитровой канистрой бензина к канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает RFM24.


В публикации говорится, что полячка хотела встретиться с премьером из-за того, что у нее кто-то украл черепицу. Пенсионерка не успела устроить поджог, так как ее сразу заметили сотрудники службы безопасности. Вскоре на место прибыли пожарные, которые установили, что в канистре находился бензин.


В МВД также прокомментировали инцидент, уточнив, что женщина не пыталась проникнуть внутрь здания. В итоге ее госпитализировали, объяснив это тем, что она нуждается в медицинской и психиатрической помощи. Ближайшее время она проведет под наблюдением врачей.


Ранее сообщалось, что в США предотвратили третью попытку покушения на Дональда Трампа.

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#польша #бензин #пенсионерка #туск
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