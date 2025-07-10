Нацболу Михаилу Галяшкину дали семь суток ареста за кефир, выплеснутый в лицо телеведущему Борису Якеменко

Национал-большевик Михаил Галяшкин получил семь суток ареста за то, что облил кефиром ведущего Бориса Якеменко. Ранее в квартиру к члену незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» приходили оперативники и дежурили возле нее почти сутки.





Пресненский суд Москвы рассмотрел дело Галяшкина, которого обвиняли в мелком хулиганстве за акцию против обозревателя канала «Соловьев Live» Бориса Якеменко. По статье 20.1 КоАП РФ ему грозил штраф или арест до 15 суток, но суд решил ограничиться семью днями заключения.





«Считаем приговор несправедливым. Будем оспаривать», — заявил Daily Storm координатор движения национал-большевиков Михаил Аксель.





4 июня Михаил Галяшкин с возгласом «вали к своему брату-предателю из России!» облил Якеменко кефиром у собора Святого Андрея в Вознесенском переулке Москвы. Брат Бориса Василий Якеменко был основателем провластного движения «Наши». В начале 2025 года в интервью с блогером Роженьковым он заявил, что движение не смогло выполнить свою задачу по подавлению протестов, однако сам Якеменко с его помощью «отложил адское количество денег». Сейчас политик живет в Баварии.





Соратники нацбола Галяшкина утверждают, что полицейские начали дежурить у его дома еще с вечера 8 июля, а утром попытались взломать дверь и испортили дверной глазок. Сам активист записал ролик, на котором слышны удары в дверь квартиры, и заявил, что ждет адвоката. На следующий день в комментариях в Telegram-канале Галяшкина начали появляться сообщения: «Миш, открой дверь», «Ты когда человека облил, ты ведь был такой смелый, а почему сейчас боишься?» и «Выйди, поговорим, слово даю, что тебя никто не обидит».





Мужчина согласился выйти к оперативникам и отправиться с ними только после того, как к нему приехал адвокат.