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Россияне ринулись скупать билеты в Геленджик после открытия аэропорта
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«Аэрофлот» сообщил об увеличении числа рейсов undefined
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Россияне ринулись скупать билеты в Геленджик после открытия аэропорта

«Аэрофлот» сообщил об увеличении числа рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов по направлению Москва — Геленджик из-за высокого спроса после открытия аэропорта курорта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.


«Авиакомпания приняла решение ввести дополнительные рейсы в связи с высоким спросом на этом направлении», — говорится в сообщении.


Полеты между городами будут выполняться ежедневно, начиная с 18 июля. Более того, с 1 августа в расписании появится второй ежедневный рейс. Изначально его планировалось ввести гораздо позже.

 

Воздушная гавань в числе других 11 аэропортов на юге страны не принимала самолеты после начала спецоперации по соображениям безопасности. Теперь же, как установили специалисты Росавиации, авиакомпании могут возобновить рейсы в Геленджик, не опасаясь за безопасность пассажиров.

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#аэрофлот #аэропорт #туристы #геленджик #курорт
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