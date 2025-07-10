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Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в Энергодаре
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Повреждения получили четыре автомобиля, разбиты окна здания undefined
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Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в Энергодаре

Повреждения получили четыре автомобиля, разбиты окна здания

На проспекте Строителей в Энергодаре Запорожской области произошла атака беспилотника-камикадзе. Удар пришелся между третьим и четвертым этажами жилой многоэтажки. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.


По его словам, были повреждены окна и четыре автомобиля. 


«К счастью, люди не пострадали, возгорания не произошло. Это очередная попытка ВСУ запугать жителей нашего города», — добавил Пухов. 


По информации мэра, все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. 


26 июня корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан получил ранение при атаке дрона. Об этом сообщил в своем официальном Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, у Юйгуана открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.

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#всу #беспилотник #запорожская область #энергодар
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