Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в Энергодаре

На проспекте Строителей в Энергодаре Запорожской области произошла атака беспилотника-камикадзе. Удар пришелся между третьим и четвертым этажами жилой многоэтажки. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.





По его словам, были повреждены окна и четыре автомобиля.





«К счастью, люди не пострадали, возгорания не произошло. Это очередная попытка ВСУ запугать жителей нашего города», — добавил Пухов.





По информации мэра, все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.





26 июня корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан получил ранение при атаке дрона. Об этом сообщил в своем официальном Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, у Юйгуана открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.