МВД объявило в розыск журналиста Плющева и основательницу «Медузы» Тимченко

МВД объявило в розыск журналиста Александра Плющева* и основательницу издания «Медуза**» Галину Тимченко*, следует из данных на сайте ведомства.





По какой именно статье они разыскиваются, не уточняется.





Официально об уголовном деле против Плющева не сообщалось. По данным агентства РИА Новости, ранее журналиста оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги** по изучению России и Евразии. Кроме того, Плющев уже трижды был оштрафован из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях.





Минюст России включил Плющева в реестр иноагентов в октябре 2022 года. С 1994-го по 2022-й он был сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», где вел авторские и новостные программы. Позже развивал свой YouTube-канал The Breakfast Show. Переехал в Вильнюс в 2022 году.





Тимченко была внесена в реестр иноагентов в 2024 году. Она является соучредителем и генеральным директором «Медузы». В январе 2023 года Генпрокуратура признала деятельность издания нежелательной. Тимченко проживает за пределами России.





* Признан в России иноагентом.

** Признано в России нежелательной организацией.