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Украина передала России тела 27 военных в рамках обмена
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Киеву вернули тела 1212 военных undefined
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Украина передала России тела 27 военных в рамках обмена

Киеву вернули тела 1212 военных

Украинская сторона передела российской тела 27 военных в рамках договоренностей, достигнутых c Киевом 2 июня в Стамбуле, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.


Москва передала Киеву 1212 тел солдат ВСУ, уточнил глава российской делегации. Мединский заверил, что работа по обмену погибшими военными продолжится «все эти дни».


По словам помощника президента, 11 июня стороны начнут срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта.


Об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000» Россия и Украина договорились в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. 7 июня Мединский заявил, что в район обмена в рефрижераторах доставлено 1212 тел украинских военнослужащих, однако Украина отказалась забирать их и перенесла обмен на неопределенный срок.

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#владимир мединский #украина #обмен
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