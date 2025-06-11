Бывшего замглавы Минтранса Токарева осудили за растрату более 400 миллионов рублей

Басманный суд Москвы признал бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева виновным по делу о растрате более 423 миллионов рублей, выделенных на строительство железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.





Токарева приговорили к восьми годам колонии общего режима. Вместе с ним на тот же срок был осужден бывший руководитель и бенефициар ООО «Группа компаний «ГлавСтройИнвест» Александр Иванов.





Токарев был задержан в январе 2022 года. Согласно материалам дела, экс-чиновник, будучи заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой», в 2016-2018 годах заключил фиктивные договоры для вывода денег при реконструкции обходного участка железной дороги в Краснодарском крае.





После завершения отдельных этапов строительства возникла необходимость восстановления автомобильных дорог. По версии следствия, руководство ООО «Спецтрансстрой», выполняя работы на этих участках, разработало схему незаконного вывода средств заказчика, в том числе путем приписок в документации.





Изначально Токарева обвиняли в мошенничестве, однако потом дело было переквалифицировано на растрату.





Заместителем министра транспорта России Токарев был назначен в ноябре 2018 года. В мае 2020 года он также занял должность руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В конце 2021 года Токарев подал заявление об увольнении по собственному желанию.