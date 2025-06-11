Представители США примут участие в «Интервидении»

Представители США станут участниками международного песенного конкурса «Интервидение-2025», пишет ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.





По словам собеседника агентства, имена участников будут известны позже. По данным Telegram-канала Mash, в Соединенных Штатах уже выбирают артиста.





Конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября в Москве. Россию на нем будет представлять певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.





Официально окончательный список стран-участниц «Интервидения» раскроют 12 июня на церемонии, посвященной отчету 100 дней до конкурса. В России выступят более 20 представителей из разных стран.





Ранее продюсеры Иосиф Пригожин и Вадим Цыганов рассказали Daily Storm, почему представлять Россию на «Интервидении» выбрали именно SHAMAN.