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Представители США примут участие в «Интервидении»
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Имена артистов будут известны позже undefined
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Представители США примут участие в «Интервидении»

Имена артистов будут известны позже

Представители США станут участниками международного песенного конкурса «Интервидение-2025», пишет ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.


По словам собеседника агентства, имена участников будут известны позже. По данным Telegram-канала Mash, в Соединенных Штатах уже выбирают артиста.


Конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября в Москве. Россию на нем будет представлять певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. 


Официально окончательный список стран-участниц «Интервидения» раскроют 12 июня на церемонии, посвященной отчету 100 дней до конкурса. В России выступят более 20 представителей из разных стран.


Ранее продюсеры Иосиф Пригожин и Вадим Цыганов рассказали Daily Storm, почему представлять Россию на «Интервидении» выбрали именно SHAMAN. 

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#сша #конкурс #интервидение
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