В рамках проекта «Лето в Москве» для детей» пройдут концерты, спектакли и квесты

С 11 по 15 июня юные жители и гости столицы, а также их родители смогу принять участие в различных фестивалях, мастер-классах и квестах, которые для них подготовили в рамках проекта «Лето в Москве» для детей».





Гости проекта смогут попробовать себя в творчестве, спорте и даже в робототехнике. В 12 парках столицы пройдет летняя программа «Музыкальная гостиница», где можно будет услышать все: от джазовых импровизаций до рок-баллад и электронных экспериментов.