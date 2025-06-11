В рамках проекта «Лето в Москве» для детей» пройдут концерты, спектакли и квесты

С 11 по 15 июня юные жители и гости столицы, а также их родители смогу принять участие в различных фестивалях, мастер-классах и квестах, которые для них подготовили в рамках проекта «Лето в Москве» для детей».
Гости проекта смогут попробовать себя в творчестве, спорте и даже в робототехнике. В 12 парках столицы пройдет летняя программа «Музыкальная гостиница», где можно будет услышать все: от джазовых импровизаций до рок-баллад и электронных экспериментов.
Детям будет особенно интересно посмотреть сказочные спектакли и цирковое шоу на фестивале «Театральный бульвар». Кроме того, в столице состоится масштабный чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Каждый день дети и взрослые могут принять участие в соревнованиях на Тверском бульваре и на других площадках.
Проект «Лето в Москве» объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Подробнее о проводимых мероприятиях можно узнать на сайте.