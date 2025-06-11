В Эстонии журналистку Бурцеву приговорили к шести годам по делу о госизмене

Суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене и нарушении международных санкций, передает местное телерадиовещание ERR.





Бурцева несколько лет сотрудничала с «Россией сегодня», а также писала статьи и делала фотографии для изданий Baltnews и «РИА Новости», установили в суде. По мнению обвинения, тем самым она обеспечивала изданиям, находящимся под санкциями, доступ к экономическим ресурсам, что запрещено регламентом Совета ЕС.





Кроме того, следствие обвинило журналистку в поддержании контактов с офицером запаса ФСБ, главой частной разведывательной компании R-Techno Романом Ромачевым. Прокуратура уверяет, что он занимается информационно-психологическими операциями в интересах России.





Вместе с ним Бурцева написала книгу «Гибридная война за мир». Эстонский суд признал ее «пропагандистской» и «направленной на подрыв доверия к эстонским властям и дестабилизацию общества».





Бурцеву задержали 1 марта 2024 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это преследование «политической заказухой», направленной на запугивание журналистов и создание «токсичного фона» вокруг информации о России.