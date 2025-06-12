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Госсекретарь США Рубио поздравил граждан РФ с Днем России
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Он заявил, что Вашингтон поддерживает россиян «в стремлении к светлому будущему» undefined
Новости

Госсекретарь США Рубио поздравил граждан РФ с Днем России

Он заявил, что Вашингтон поддерживает россиян «в стремлении к светлому будущему»

Госсекретарь США Марко Рубио «от лица американского народа» поздравил граждан РФ с Днем России. Он отметил, что в Вашингтоне «по-прежнему привержены поддержке россиян в стремлении к светлому будущему».


Также Рубио подчеркнул, что США надеются на укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном. Он считает, что поспособствовать этому может достижение мира на Украине.


12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор с момента возвращения американского лидера в Белый дом. 


По словам Трампа, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины и немедленно приступить к переговорам. После этого главы государств созванивались еще три раза. 


3-4 апреля по поручению президента Путина глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проводил встречи в США. По итогам переговоров он заявил о значительном прогрессе, охарактеризовав достигнутые договоренности как «три шага вперед». 


Встреча в Вашингтоне включала диалог с госсекретарем США Марко Рубио, который ознакомился с позицией России по урегулированию ситуации на Украине.

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#сша #госсекретарь #марко рубио
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