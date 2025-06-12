Госсекретарь США Рубио поздравил граждан РФ с Днем России

Госсекретарь США Марко Рубио «от лица американского народа» поздравил граждан РФ с Днем России. Он отметил, что в Вашингтоне «по-прежнему привержены поддержке россиян в стремлении к светлому будущему».





Также Рубио подчеркнул, что США надеются на укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном. Он считает, что поспособствовать этому может достижение мира на Украине.





12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор с момента возвращения американского лидера в Белый дом.





По словам Трампа, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины и немедленно приступить к переговорам. После этого главы государств созванивались еще три раза.





3-4 апреля по поручению президента Путина глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проводил встречи в США. По итогам переговоров он заявил о значительном прогрессе, охарактеризовав достигнутые договоренности как «три шага вперед».





Встреча в Вашингтоне включала диалог с госсекретарем США Марко Рубио, который ознакомился с позицией России по урегулированию ситуации на Украине.