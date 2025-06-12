Шесть человек погибли после столкновения «Лады» с мини-трактором в Иркутской области

Шесть человек погибли в аварии с самодельным мини-трактором и «Ладой» в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.





ДТП произошло в четверг ночью в районе 28-го км автодороги «Черемхово — Голуметь — Онот» вблизи села Ныгда Аларского района, уточнили в ведомстве.





Легковой автомобиль, в котором ехал один человек, врезался в трактор с пятью людьми. Пять человек погибли непосредственно на месте происшествия. Еще один пострадавший скончался позже, во время транспортировки в карете скорой помощи. На месте трагедии работают сотрудники спецслужб.





7 июня в Краснокамском районе Башкирии водитель Skoda Octavia наехал на лося. После этого автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина и ребенок скончались до приезда скорой помощи. Лось тоже погиб на месте происшествия.