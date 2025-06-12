«Москва — на волне. Рыбная неделя»: занятия по йоге в парке «Бригантина»

Узнать, что такое йога Айенгара, сделать морскую звезду и купить ароматный палтус. Все это можно было сделать в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». Он уже завершился, но яркие воспоминания остались. Фестиваль посетили как москвичи, так и жители других регионов России и даже стран дальнего зарубежья. Весело было всем.
Праздник стал частью проекта «Лето в Москве» и охватил более 30 площадок. Один из ярко украшенных павильонов находился в парке «Бригантина». Каждый находил занятие по душе.
Гостям площадки предлагали поучаствовать в состязании «Самый сильный житель района» и заняться йогой. Она позволяет научиться чувствовать и понимать свое тело, приводит в равновесие и помогает справляться со стрессовыми ситуациями.
Пока мамы занимались йогой, папы общались с профессиональными рыболовами, которые рассказывали им о редких видах рыб, дети участвовали в различных мастер-классах по оригами и скетчингу и пробовали свои силы в самых различных активностях.
Здесь же можно было попробовать кулинарные шедевры из рыбы и морепродуктов, рецепты собрали со всей России.
Подробнее о прошедшем фестивале можно узнать на официальном сайте проекта, а также посмотреть видеоролик, чтобы окунуться в атмосферу праздника.