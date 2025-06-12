В Индии недалеко от аэропорта Ахмедабада разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет разбился рядом с аэропортом города Ахмедабад в Индии. О крушении сообщает телеканал телеканал NDTV.





Лайнер упал в жилом районе. По данным портала News18, на борту находилось 130 человек. По информации India Today, в самолете в момент катастрофы было 242 человека.





Разбившийся лайнер Airbus A320 принадлежал компании Air India и направлялся в Лондон. Однако, по сообщению источника Reuters, борт летел в Бирмингем.





Противоречива и информация о модели воздушного судна. Другие СМИ пишут, что это лайнер Boeing 787-8 Dreamliner.





По данным сервиса Flightradar24, полет продлился восемь минут. В Генконсульстве России в Мумбае сообщили, что россиян на борту рейса не было. Об этом пишет ТАСС.





В местной полиции подтвердили произошедшее и рассказали, что в катастрофе есть выжившие.