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В Индии недалеко от аэропорта Ахмедабада разбился пассажирский самолет
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Предварительно, на борту лайнера компании Air India могли находиться более 240 человек Коллаж: Daily Storm
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В Индии недалеко от аэропорта Ахмедабада разбился пассажирский самолет

Предварительно, на борту лайнера компании Air India могли находиться более 240 человек

Коллаж: Daily Storm

Пассажирский самолет разбился рядом с аэропортом города Ахмедабад в Индии. О крушении сообщает телеканал телеканал NDTV. 


Лайнер упал в жилом районе. По данным портала News18, на борту находилось 130 человек. По информации India Today, в самолете в момент катастрофы было 242 человека. 


Разбившийся лайнер Airbus A320 принадлежал компании Air India и направлялся в Лондон. Однако, по сообщению источника Reuters, борт летел в Бирмингем. 


Противоречива и информация о модели воздушного судна. Другие СМИ пишут, что это лайнер Boeing 787-8 Dreamliner. 


По данным сервиса Flightradar24, полет продлился восемь минут. В Генконсульстве России в Мумбае сообщили, что россиян на борту рейса не было. Об этом пишет ТАСС. 


В местной полиции подтвердили произошедшее и рассказали, что в катастрофе есть выжившие. 

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#авиакатастрофа #индия #самолет
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