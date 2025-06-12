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В Сети появились кадры крушения самолета в Индии
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Обломки Boeing 787 Dreamliner упали прямо на жилые дома undefined
Новости

В Сети появились кадры крушения самолета в Индии

Обломки Boeing 787 Dreamliner упали прямо на жилые дома

Очевидцы публикуют кадры крушения самолета в Индии близ аэропорта в Ахмедабаде. В Сети также появились фото самого упавшего лайнера. Точное количество пострадавших или погибших не называется.

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Обломки самолета Air India обнаружены на жилых домах. Авиакомпания Air India заявила, что выясняет подробности. По данным NDTV, к месту крушения самолета в Индии прибыли не менее 20 машин скорой помощи.

Самолет, направлявшийся в Лондон, потерпел катастрофу сразу после взлета из Ахмедабада, сообщили в Главном управлении гражданской авиации Индии. В полиции рассказали, что в авиакатастрофе могут быть выжившие. По неподтвержденной информации, на борту находились 242 человека.


 Генеральное консульство РФ в Мумбаи ранее заявило, что, предварительно, россиян на борту потерпевшего крушение самолета не было.

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