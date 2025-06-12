В Сети появились кадры крушения самолета в Индии

Самолет, направлявшийся в Лондон, потерпел катастрофу сразу после взлета из Ахмедабада, сообщили в Главном управлении гражданской авиации Индии. В полиции рассказали, что в авиакатастрофе могут быть выжившие. По неподтвержденной информации, на борту находились 242 человека.





Генеральное консульство РФ в Мумбаи ранее заявило, что, предварительно, россиян на борту потерпевшего крушение самолета не было.