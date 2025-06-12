В Сети появились кадры крушения самолета в Индии

Очевидцы публикуют кадры крушения самолета в Индии близ аэропорта в Ахмедабаде. В Сети также появились фото самого упавшего лайнера. Точное количество пострадавших или погибших не называется.
Обломки самолета Air India обнаружены на жилых домах. Авиакомпания Air India заявила, что выясняет подробности. По данным NDTV, к месту крушения самолета в Индии прибыли не менее 20 машин скорой помощи.
Самолет, направлявшийся в Лондон, потерпел катастрофу сразу после взлета из Ахмедабада, сообщили в Главном управлении гражданской авиации Индии. В полиции рассказали, что в авиакатастрофе могут быть выжившие. По неподтвержденной информации, на борту находились 242 человека.
Генеральное консульство РФ в Мумбаи ранее заявило, что, предварительно, россиян на борту потерпевшего крушение самолета не было.