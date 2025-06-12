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TimesNow: Минимум 110 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Индии
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Лайнер упал с высоты 250 метров через восемь минут после взлета undefined
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TimesNow: Минимум 110 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Индии

Лайнер упал с высоты 250 метров через восемь минут после взлета

Boeing 787 Dreamliner рухнул на здание общежития для врачей недалеко от аэропорта города Ахмедабада. TimesNow и TV32 сообщают, что по меньшей мере 110 человек погибли. News18 пишет о минимум 40 жертвах авиакатастрофы.

 

Власти Индии подтвердили, что на борту находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников. Управлял воздушным судном капитан, налетавший 8200 часов. По информации Reuters, на борту упавшего после взлета лайнера были 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец. 


Это первое крушение Boeing 787 Dreamliner за всю историю. Самолеты этой модели эксплуатируют с 2011 года. Упавший же лайнер совершил первый полет в декабре 2013 года, сообщает сервис Flightradar24.


Днем 12 июня самолет Air India потерпел катастрофу в Индии сразу после взлета из Ахмедабада, сообщило Главное управление гражданской авиации Индии. По данным Flightradar24, полет продлился восемь минут. 


В Сети уже появились кадры с места крушения лайнера.  

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#авиакатастрофа #индия #погибшие
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