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В Красноярском крае объявили режим ЧС межмуниципального уровня после утечки топлива в Енисей
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Аварийная ситуация произошла в Казачинском районе 8 июня undefined
Новости

В Красноярском крае объявили режим ЧС межмуниципального уровня после утечки топлива в Енисей

Аварийная ситуация произошла в Казачинском районе 8 июня

В Красноярском крае объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального уровня из-за разлива топлива с буксира на Енисее. Об этом в четверг сообщил глава Казачинского района края Юрий Озерских.


Он подчеркнул, что это «необходимо для обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, привлеченных к работам по устранению последствий разлива топлива в реку Енисей». 


В ликвидации разлива, по данным властей, участвуют 126 человек и 40 единиц техники. Ситуация на месте аварии остается под контролем, добавил Озерских. Работы по ликвидации активно ведутся.


9 июня сообщалось, что в Енисей попало 30 тонн нефтепродуктов. Там произошла авария c теплоходом. ЧП произошло вечером 8 июня на Казачинском пороге, одном из участков реки. 


Теплоход, буксирующий две баржи, ударился о пороги, после чего произошла расцепка барж и судна. Судно получило пробоину и повреждение рулевого управления, его прибило к берегу.

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#утечка #чп #красноярский край #нефтепродукты
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