В Красноярском крае объявили режим ЧС межмуниципального уровня после утечки топлива в Енисей

В Красноярском крае объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального уровня из-за разлива топлива с буксира на Енисее. Об этом в четверг сообщил глава Казачинского района края Юрий Озерских.





Он подчеркнул, что это «необходимо для обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, привлеченных к работам по устранению последствий разлива топлива в реку Енисей».





В ликвидации разлива, по данным властей, участвуют 126 человек и 40 единиц техники. Ситуация на месте аварии остается под контролем, добавил Озерских. Работы по ликвидации активно ведутся.





9 июня сообщалось, что в Енисей попало 30 тонн нефтепродуктов. Там произошла авария c теплоходом. ЧП произошло вечером 8 июня на Казачинском пороге, одном из участков реки.





Теплоход, буксирующий две баржи, ударился о пороги, после чего произошла расцепка барж и судна. Судно получило пробоину и повреждение рулевого управления, его прибило к берегу.