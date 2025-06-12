Погибли все 242 человека на борту разбившегося в Индии лайнера

Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает полиция города Ахмедабада.





Ранее власти Индии подтвердили, что на борту находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников. Управлял воздушным судном капитан, налетавший 8200 часов.





По информации Reuters, на борту упавшего после взлета лайнера были 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец.





Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, рухнул на здание общежития для врачей недалеко от аэропорта города Ахмедабада днем 12 июня. По данным Flightradar24, полет продлился восемь минут.