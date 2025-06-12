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Акции Boeing упали на 8% после крушения самолета в Индии
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Сейчас они отыграли приблизительно 2% undefined
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Акции Boeing упали на 8% после крушения самолета в Индии

Сейчас они отыграли приблизительно 2%

Акции Boeing падали на 8% после авиакатастрофы в Индии. Сейчас бумаги американского гиганта стоят примерно на 6% меньше прошлой сессии — чуть больше 200 долларов.


Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, рухнул на здание общежития для врачей недалеко от аэропорта города Ахмедабада днем 12 июня. По данным Flightradar24, полет продлился восемь минут.


По предварительным данным, все 242 человека на борту лайнера погибли. Об этом сообщил комиссар полиции Ахмадабада.  


Возможная причина крушения самолета — столкновение с птицами. Из-за этого могла снизиться скорость взлета, пишут СМИ. 

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#авиакатастрофа #индия #биржа #акции
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