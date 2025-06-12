В Индии нашли двух выживших после крушения лайнера

Известно, что на месте трагедии спасатели продолжают поисковые работы.





Днем 12 июня Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, после восьми минут полета рухнул на здание общежития для врачей недалеко от аэропорта города Ахмедабада.





Ранее полиция сообщала, что якобы все 242 человека на борту лайнера погибли. Возможной причиной крушения самолета называют столкновение с птицами. Из-за этого могла снизиться скорость взлета.