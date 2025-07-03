«Если вы хотите слушать Майкла Джексона бесплатно, тогда не играйте его музыку!»: Пригожин выступил против отмены выплат роялти за песни зарубежных исполнителей

Сенатор от Запорожья Дмитрий Ворона 2 июля предложил запретить брать отчисления с предпринимателей за использование песен иностранных артистов, в особенности враждебно настроенных к России. В том числе парламентарий упомянул давно умерших Фрэнка Синатру и Майкла Джексона. Продюсер Иосиф Пригожин выступил против отмены выплат роялти за песни зарубежных исполнителей и призвал просто не исполнять иностранную музыку, за которую бизнесмены не хотят платить.





Пригожин убежден, что законодательство в сфере авторского права нельзя нарушать.





«Мне кажется, законодательство об авторском праве и интеллектуальной собственности должно быть незыблемым вне зависимости от того, где эти люди находятся и чем они занимаются», — сказал он Daily Storm.





Продюсер посоветовал не исполнять зарубежную музыку, за которую нужно платить.





«Играйте национальный репертуар внутри страны! А если вы хотите слушать Майкла Джексона бесплатно, тогда не играйте музыку Майкла Джексона, не играйте песни Элтона Джона — и тогда вы не будете платить за это. А если вы это используете, хотите это слушать, этим наслаждаться, будьте любезны — заплатите», — считает он.





«Давайте тогда запретим слушать, а не только не платить, логично же? А то получается, давайте мы будем пользоваться тем, что нам не принадлежит, но бесплатно. Гениально просто!» — возмутился Иосиф Пригожин. Он отметил, что, например, поставить песни любого артиста в эфир радио и телевидения не так просто.





Выплаты за исполнение песен не идут авторам напрямую, а направляются в Российское авторское общество (РАО), которое дальше распределяет отчисления, пояснил продюсер.





В картотеке арбитражных судов «Ведомости» нашли несколько исков РАО к российским предпринимателям по поводу взыскания роялти. Например, в мае суд удержал с бизнесмена из Крыма 120 тысяч рублей за публичное исполнение песен иностранных артистов Эда Ширана, Рианны, Джастина Бибера и других в столовой «Еда» в Судаке в 2024 году.





Сенатор Дмитрий Ворона 2 июля во время выступления в Совете Федерации заявил, что большинство певцов, для которых собирают отчисления, «открыто осуждают Россию, не признавая вхождения в РФ ни Республики Крым, ни Севастополя, ни воссоединенных субъектов, даже выступают за отмену русской культуры». Его цитирует RTVI.





Упомянутые парламентарием Фрэнк Синатра и Майкл Джексон умерли задолго до начала СВО и присоединения Крыма — в 1998 году и 2009 году соответственно.





Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею Дмитрия Вороны и поручила комитетам Совфеда изучить вопрос и выработать позицию по отчислениям за иностранные песни. Парламентарии планируют изложить позицию Министерству культуры и другим профильным ведомствам.