Представители США станут участниками российского песенного конкурса «Интервидение-2025». Об этом пишут журналисты со ссылкой на организаторов мероприятия. Кто именно будет представлять Соединенные Штаты, пока неизвестно. Продюсер Иосиф Пригожин заявил Daily Storm, что сейчас главное не участники, а созданный американцами прецедент.





«Я точно не знаю, кто будет представлять. Самое главное, мне кажется, в этом вопросе то, что кто-то из недружественных государств планирует принять участие в этом конкурсе. Это очень важно для статуса как минимум», — считает он.





Продюсер отметил, что необязательно на этом конкурсе должен победить российский артист, ведь «Интервидение» в первую очередь призвано объединить все дружественные и недружественные государства в культурном мероприятии, чтобы «это стало культурным событием мирового значения».





«Неважно, кто победит. Важно, что в этом конкурсе примут участие артисты со всего мира, из Европы, потому что простые граждане не хотят жить в том говне, в котором нам предлагают их руководители», — отметил Пригожин.





Продюсер подчеркнул, что «Интервидение» должно «стать культурным мостом и построить наше взаимоотношение, независимое с политикой», ведь в странах Запада достаточно людей, не желающих конфликтовать. А музыка это как раз один из инструментов, объединяющих людей, резюмировал он.





В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Участие в нем подтвердили несколько десятков стран СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки.





Конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября в Москве. Представлять на нем Россию будет певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Почему выбор пал именно на него, Daily Storm уже объясняли Иосиф Пригожин и Вадим Цыганов.