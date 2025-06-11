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Объединение людей и создание культурного моста: Пригожин объяснил важность участия США в «Интервидении»
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Соединенные Штаты на песенном конкурсе должны представить несколько участников Фото: Global Look Press / Павел Кашаев
Эксклюзив Культура

Объединение людей и создание культурного моста: Пригожин объяснил важность участия США в «Интервидении»

Соединенные Штаты на песенном конкурсе должны представить несколько участников

Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Представители США станут участниками российского песенного конкурса «Интервидение-2025». Об этом пишут журналисты со ссылкой на организаторов мероприятия. Кто именно будет представлять Соединенные Штаты, пока неизвестно. Продюсер Иосиф Пригожин заявил Daily Storm, что сейчас главное не участники, а созданный американцами прецедент.


«Я точно не знаю, кто будет представлять. Самое главное, мне кажется, в этом вопросе то, что кто-то из недружественных государств планирует принять участие в этом конкурсе. Это очень важно для статуса как минимум», — считает он.


Продюсер отметил, что необязательно на этом конкурсе должен победить российский артист, ведь «Интервидение» в первую очередь призвано объединить все дружественные и недружественные государства в культурном мероприятии, чтобы «это стало культурным событием мирового значения».


«Неважно, кто победит. Важно, что в этом конкурсе примут участие артисты со всего мира, из Европы, потому что простые граждане не хотят жить в том говне, в котором нам предлагают их руководители», — отметил Пригожин.


Продюсер подчеркнул, что «Интервидение» должно «стать культурным мостом и построить наше взаимоотношение, независимое с политикой», ведь в странах Запада достаточно людей, не желающих конфликтовать. А музыка это как раз один из инструментов, объединяющих людей, резюмировал он.


В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Участие в нем подтвердили несколько десятков стран СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки.


Конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября в Москве. Представлять на нем Россию будет певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Почему выбор пал именно на него, Daily Storm уже объясняли Иосиф Пригожин и Вадим Цыганов.

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Продюсеры Пригожин и Цыганов рассказали, почему именно SHAMAN представит Россию на «Интервидении»

Певец является «большим артистом», но вместо него в конкурсе могли бы участвовать и другие таланты, например Татьяна Куртукова 19 мая 2025
Dailystorm - Продюсеры Пригожин и Цыганов рассказали, почему именно SHAMAN представит Россию на «Интервидении»
#сша #рф #музыка #культура #интервидение
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