Организаторы «Интервидения» ответили, будет ли там пунктик насчет языка

В оргкомитете международного песенного конкурса «Интервидение» рассказали, есть ли условие, что все песни должны звучать на русском. Похожий фестиваль проходил в СССР, и тогда таких правил не было. А что диктует наше время?

У нынешнего «Интервидения» большая история. Это конкурс эстрадной песни, организованный Международной организацией радиовещания и телевидения еще в 1965 году.

Среди его победителей был и Карел Готт, и Эва Пиларова, а в качестве специальных гостей выступала даже группа «Бони М». Причем всем артистам разрешалось петь на своих национальных языках. А что сейчас?

«Как раз наоборот, — сообщают Daily Storm в оргкомитете «Интервидения-2025» отвечая, есть ли пунктик насчет русского. — Конкурс ставит своими целями знакомство с уникальными культурными традициями стран-участниц. Мы приветствуем этнические, фольклорные вставки и сэмплы в песнях, отражающие уникальное творческое наследие своей страны».

Допускается ли исполнение на английском? Да, если это нужно.

«Согласно положению конкурса, песня может быть исполнена на любом языке мира без исключений, — говорят организаторы. — И на английском языке в том числе. Главное, чтобы конкурсное исполнение отвечало основным ценностям конкурса, таким как уникальность стран, уважение к национальной идентичности; традиционные, общечеловеческие и семейные ценности, а также укрепление межнациональных связей».

Напомним, что о предстоящем конкурсе «Интервидение» стало известно 17 ноября 2024 года. Это произошло на Форуме объединенных культур и прозвучало от министра Ольги Любимовой. По ее словам, данное мероприятие должно продвинуть разнообразие культур в строящемся сейчас многополярном мире.

«Авторы этой идеи хотели бы уйти от англоязычия, — уточнил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Хотели показать песни на национальных языках. Это очень важно... Все это имеет такой широкий просветительский характер, который выразит и национальные культуры каждой страны. Потому что популярная песня — это сгусток, концентрация некоторых национальных, эстетических и этических принципов. И это очень важно. Поэтому история, как мне кажется, имеет перспективу».