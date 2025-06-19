«И в этом разрушенном мире вдруг прорастает любовь»: где побывать в День памяти и скорби

22 июня исполняется 84 года со дня начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни почти 27 миллионов советских граждан. В этот день мы всегда вспоминаем беспримерный подвиг наших народов, отдаем дань уважения погибшим и вновь и вновь говорим, что такого больше не должно быть. Как встретить эту дату, чтобы помянуть и своего деда, и неизвестных солдат в братских могилах?
Театр Российской армии
(Москва, Суворовская пл., д. 2)
1418 дней и ночей, шрамы окопов и пепелища сожженных городов.
«В День памяти и скорби мы все вспоминаем тех, кто отдал жизнь за наше будущее, кто пережил ужасы войны и сохранил мужество. Театр Армии бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны, — делятся артисты, — и мы говорим о подвиге нашего народа через искусство».
Поэтому 21 июня в 21:00 на центральной лестнице театра состоится акция «Свеча памяти», а 22-го там же, на ступеньках, пройдет большой памятный концерт.
А 28 июня здесь покажут драму «Вечно живые».
Начало Великой Отечественной, Борис, несмотря на бронь, уходит добровольцем на фронт и пропадает без вести, а его невеста хоть и выходит замуж за другого, пронесет свою любовь сквозь всю войну...
«Это рассказ о войне не на передовой, не на фронте, а в сердцах и судьбах людей», — говорится в описании. Продолжительность спектакля — 2 часа 20 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение — 12+.
«Ленком»
(Москва, ул. Малая Дмитровка, 6)
Подготовился и горячо любимый московский театр «Ленком», где 22 июня покажут спектакль «Ненаглядная сторона» по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...»
«Тридцать лет спустя старшина Васков не прекращает свой мысленный диалог с погибшими девушками, и их голоса звучат сквозь время из ненаглядной стороны, — говорится в аннотации. — Единственному выжившему, ему никогда не обрести покоя от невыносимого груза вины и скорби, но память о прерванных жизнях заставляет его продолжать жить. Души юных героинь растворились в прозрачности зорей Карелии, однако пока жива память Васкова, и они продолжают жить вместе с ним».
Интересно, что в работе много символизма. Например, переход через болото становится порталом в иной мир, где героя встречает монах-отшельник Легонт. А режиссер постановки Игорь Миркурбанов считает, что самое важное — это увидеть в истории Гали, Жени, Лизы, Риты и Сони эпос о бессмертных защитниках русской земли и русского народа.
Стоимость билетов — от 700 рублей. Продолжительность — два часа. Возрастной ценз — 16+.
Театр Олега Табакова
(на сцене театра «Современник», Москва, Чистопрудный бульвар, д. 19, стр. 1)
А в театре Олега Табакова готовятся к спектаклю «В списках не значился». Первые показы уже состоялись, в роли старшины Степана Матвеевича — Владимир Машков. В роли молодого лейтенанта Коли Плужникова — Владислав Миллер.
События драмы начинаются 21 июня 1941 года. Получив назначение, Коля приезжает в Брестскую крепость и, еще не будучи зачисленным в личный состав, принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в 10 месяцев.
В спектакле используются фрагменты одноименной картины, поэтому живое действие словно сливается с экранным, а артисты прошли военную подготовку в лесах Калужской области.
Сборы длились 10 дней, во время которых ребята жили по уставу 1938 года. Спали — в палатках. Готовили — на костре. По ночам выходили часовыми...
Спектакль покажут 22 июня в 19:00. Длительность — один час 40 минут. Стоимость билетов — от 1000 рублей.
МХТ имени А.П. Чехова
(Москва, Камергерский переулок, 3, стр. 1)
Если в театре Олега Табакова задействовали фильм «В списках не значился», то в МХТ Чехова — киносценарий Константина Симонова, по которому режиссер Алексей Герман когда-то снял картину с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко.
Спектакль называется «Двадцать дней без войны» и посвящен 80-летию Великой Победы. Режиссером работы стала Марина Брусникина, а взять киносценарий ей предложил Константин Хабенский.
Главный герой, военкор Лопатин в канун нового, 1943 года отправляется в трехнедельный отпуск в глубокий тыл, в Ташкент, где снимается фильм по его сталинградским очеркам.
«Я просто сама поражена — я никогда не работала с Симоновым, — отзывалась Марина. — Насколько он честен и современен по форме».
«Будучи военным корреспондентом, зная войну без прикрас, Симонов пишет о ней как о разрушении человеческой жизни, — говорит Брусникина. — Причем он выводит на первый план людей, находящихся вдалеке от линии фронта, в эвакуации. Они неожиданно вырваны из привычной среды, перемешаны друг с другом, абсолютно потеряны, эмоционально раздерганы.
Их жизнь изменилась в один момент, и с этим ничего нельзя поделать, кроме как пытаться каким-то образом жить дальше. Более того, надо находить в себе мужество не просто существовать, но и бороться за победу. И в этом разрушенном мире, в невероятном холоде вдруг прорастает любовь. А значит, появляется надежда на счастье, опора, смысл жизни».
Посмотреть спектакль можно 22 июня в 19:00. Продолжительность — один час 40 минут. Стоимость билетов — от 1000 рублей.
Помянем!
Ну а те, у кого нет возможности приехать в театр, могут поучаствовать в минуте молчания. Она пройдет 22 июня в 12:15 по московскому времени.
В этот момент миллионы людей по всей стране одновременно склонят головы, чтобы вспомнить своих родных и близких, павших в бою, умерших от голода или замученных в концлагерях.
Телеканалы прервут свое вещание, а улицы городов огласят автомобильные сигналы.
«Минута молчания 22 июня — это возможность для каждого из нас, где бы мы ни находились в этот момент — в машине, на работе, дома, — на мгновение остановиться и мысленно обратиться к подвигу наших дедов и прадедов, — говорят организаторы. — Это живая дань уважения тем, кто отдал свои жизни за наше будущее. Мы призываем всех присоединиться к этой акции, чтобы продемонстрировать, что мы помним и чтим нашу историю и ее героев».