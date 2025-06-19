«И в этом разрушенном мире вдруг прорастает любовь»: где побывать в День памяти и скорби

1418 дней и ночей, шрамы окопов и пепелища сожженных городов.





«В День памяти и скорби мы все вспоминаем тех, кто отдал жизнь за наше будущее, кто пережил ужасы войны и сохранил мужество. Театр Армии бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны, — делятся артисты, — и мы говорим о подвиге нашего народа через искусство».





Поэтому 21 июня в 21:00 на центральной лестнице театра состоится акция «Свеча памяти», а 22-го там же, на ступеньках, пройдет большой памятный концерт.





А 28 июня здесь покажут драму «Вечно живые».





Начало Великой Отечественной, Борис, несмотря на бронь, уходит добровольцем на фронт и пропадает без вести, а его невеста хоть и выходит замуж за другого, пронесет свою любовь сквозь всю войну...





«Это рассказ о войне не на передовой, не на фронте, а в сердцах и судьбах людей», — говорится в описании. Продолжительность спектакля — 2 часа 20 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение — 12+.





«Ленком»





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