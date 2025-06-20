Рома Жиган эмоционально заступился за рэпера Александра Невского, которого обвинили в хайпе на горе суджан

Певец Рома Жиган встал на защиту своего коллеги, рэпера Александра Невского, который приехал в Суджу и снял клип на фоне разрушенных домов. По мнению жителей, петь на руинах — это то же самое, что танцевать на кладбище. Однако Рома уверен: его товарищ делал это не для хайпа, а чтобы поддержать военных.





В социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин в бронежилетах снимают музыкальный клип на фоне разрушенного дома. При этом дом еще дымится, а ради этого, возможно, использовалась взрывчатка.





«Что происходит?» — спрашивают жители.

«Многие из нас с надеждой ждут, когда им разрешат вернуться в Суджу. А музыкантам, как выясняется, можно».

И плюс этическая сторона. Ведь у людей большое горе, а кто-то едет сюда за вдохновением.

Между тем, рэпер Рома Жиган говорит, что все не так, как это представляется.

«Да, я знаю Александра. Мы дружим, мы сотрудничаем, мы взаимодействуем. У нас даже были совместные композиции, и я не осуждаю его за его поездку, — сообщает он Daily Storm. — И сейчас объясню, почему.