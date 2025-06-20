Рома Жиган эмоционально заступился за рэпера Александра Невского, которого обвинили в хайпе на горе суджан

Певец Рома Жиган встал на защиту своего коллеги, рэпера Александра Невского, который приехал в Суджу и снял клип на фоне разрушенных домов. По мнению жителей, петь на руинах — это то же самое, что танцевать на кладбище. Однако Рома уверен: его товарищ делал это не для хайпа, а чтобы поддержать военных.
В социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин в бронежилетах снимают музыкальный клип на фоне разрушенного дома. При этом дом еще дымится, а ради этого, возможно, использовалась взрывчатка.
«Что происходит?» — спрашивают жители.
«Многие из нас с надеждой ждут, когда им разрешат вернуться в Суджу. А музыкантам, как выясняется, можно».
И плюс этическая сторона. Ведь у людей большое горе, а кто-то едет сюда за вдохновением.
Между тем, рэпер Рома Жиган говорит, что все не так, как это представляется.
«Да, я знаю Александра. Мы дружим, мы сотрудничаем, мы взаимодействуем. У нас даже были совместные композиции, и я не осуждаю его за его поездку, — сообщает он Daily Storm. — И сейчас объясню, почему.
Я считаю, что это хорошая поддержка нашим военным, которые, кстати, в клипе стоят рядом с ним. Потому что большинство артистов и звезд на третий год войны до сих пор не съездили на линию боевого соприкосновения! Чем, допустим, я занимаюсь с 2022 года. Я постоянно езжу и даю концерты для ребят.
Вот и Саня поехал в Суджу и снял клип! Я не вижу в этом ничего такого, за что его можно было осудить. Люди, которые осуждают, должны понять, что он сделал это не ради хайпа. Это очень важно, это разные вещи».
А потом приводит и примеры:
«Хайпует Филипп Киркоров, который приезжает в госпиталь и дарит какие-то куклы со своим изображением. Вот это хайп! На третий год войны... А Саня Невский поехал на линию боевого соприкосновения снимать клип. Куда Филипп Киркоров вместе с Шаманом и 99% российских поп-звезд ни за что, никогда и ни за какие деньги не поедут.
Вы знаете, хайповать можно и здесь, в мирное время в мирной жизни. Но на линии боевого соприкосновения не хайпуют! Это сопряжено с огромным риском и опасностью для жизни и здоровья. Это мое мнение!»
Добавим, что клип снят на песню «Укроп». Съемки ролика прошли еще в апреле, а в композиции есть такие слова:
Привет всем братьям, от Донецка до Покровска!
Враг отступает от Марика до самой Суджи.
Всей мощной ратью вперед идет русское войско
С верой в Господа и в самый наилучший случай.
В тексте упоминается Зеленский и задается риторический вопрос: «Чего вы ждали от обнюханного юмориста»?
А пока Сеть кипит от комментариев (от осуждающего «Наши дома умерли. Петь на их руинах, то же самое, что танцевать на кладбище. Это не просто сгоревшие кирпичи, это наши тлеющие сердца» до «Это для всех нас огромное горе. Боль... Но он же не частушки пел. Клип о войне и ее последствиях»), администрация Суджи написала обращение.
«Зачем превращать чужую боль в развлечение для сытых глаз? — говорится в его тексте. — Суджа — это не декорация для ваших амбиций, не полигон для демонстрации мнимой смелости. За каждым разрушенным домом — судьба, за каждым осколком стекла — сломанная жизнь. Неужели так сложно проявить уважение к трагедии, не спекулировать на чужом горе, не превращать в цирк, в балаган на костях, ради минутной славы в социальных сетях? [...]
Мы призываем всех, кто планирует посещать город Суджа и другие пострадавшие районы, проявлять уважение к местным жителям и их трагедии. Помните, что это не туристические объекты, а места, где живут люди, пережившие страшные события. Воздержитесь от фото- и видеосъемки разрушений, не устраивайте пикники на руинах, не используйте чужое горе в своих личных целях.
Остановитесь. Оставьте Суджу в покое. Если вы действительно хотите помочь, делайте это тихо, без шума и показухи. Поддержите тех, кто нуждается, помогите восстановить разрушенное, проявите человечность. Но не превращайте чужую трагедию в источник своего личного обогащения и славы».