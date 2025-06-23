Лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша рассказал о смерти музыканта группы Юрия Парфенова

Лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша рассказал Daily Storm о смерти музыканта группы Юрия Пафренова. По словам Гаркуши, коллега долго боролся с онкологией, но до последнего старался выступать с коллективом.





«Человек ушел, к сожалению. Он хороший, замечательный. Очень вежливый, интеллигентный, талантливый. Замечательный музыкант, трубач. Играл солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема, у нас [в «АукцЫоне»] играл некоторое количество времени, и на записях участвовал тоже», — сказал Гаркуша.





«У него была онкология. Это беда. Мы с ним в последнее время встречались — и Юра уже плохо себя чувствовал. Какие-то концерты пропускал. Но крайний раз, когда был на концерте с нами, — в Питере в этом году. Земля ему пухом...» — добавил рокер.





Юрию Парфенову было 79 лет. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России. С 1984-го Парфенов работал в оркестре Олега Лундстрема, но порой собирал ансамбль для исполнения собственной музыки.





В 1992 году он подключился к фри-джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова, а позднее — к Оркестру московских композиторов. Парфенов — автор инструментальных пьес «Дервиш», «Хайтарма», «Минарет», «Бумеранг», «Индия», «Три четверти», «Орнамент», «Турецкие зарисовки». С 2011 года музыкант был участником группы «АукцЫон».