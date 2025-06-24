24 июня 2025 года исполняется ровно 80 лет со дня Парада Победы в честь разгрома фашистской Германии. Как вспоминали очевидцы, в тот день был дождь и вода бежала прямо по фуражкам. Но кто это замечал! А узнать об этом и других событиях можно в иммерсивном музее, который работает на Красной площади, чтобы вернуть всех в лето 45-го и рассказать, как это важно — помнить!
Возле башен Кремля сегодня многолюдно. Экспозиция занимает более 16 тысяч квадратных метров и повествует о Победе.
Вот — самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, которая использовалась для огневой поддержки пехоты. Такие машины были востребованы при штурме Берлина. Вот — красавчик-танк КВ-1. Он был почти неуязвим. А вот здесь —Т-34, самый массовый и самый живучий, и ночной бомбардировщик ПО-2.
Все машины предоставлены Музеем техники Вадима Задорожного, и на каждой лежат алые гвоздики. Наверное, именно такими их усыпали жители освобожденных Минска или Варны, когда туда вошли советские войска.
Под самым небом возвышается портрет четырежды героя Советского Союза Георгия Жукова. Грудь в орденах. Взгляд прям и как бы говорит: «Ну что, ребятки, помните?»
Это он принимал Парад в том 45-м. В шествии участвовали 35 325 человек и 1850 единиц техники.
122 минуты под проливным дождем... 122 минуты счастья!
Жуков выехал на белом коне и, обойдя полки, поднялся на трибуну, после чего зазвучал гимн Советского Союза, а над площадью пронесся грохот артиллерийского салюта и разнеслось троекратное «ура».
«Сердце билось учащенно, — вспоминал маршал. — Но с выездом на Красную площадь, когда грянули мощные и торжественные звуки столь дорогой для каждой русской души мелодии «Славься!» Глинки, а затем воцарилась абсолютная тишина, раздались четкие слова командующего парадом маршала Рокоссовского, его рапорт поглотил все мое внимание, и я стал спокоен.
Боевые знамена войск, под которыми был завершен разгром врага, опаленные войной мужественные лица воинов, их восторженно блестевшие глаза, новые мундиры, на которых сверкали боевые ордена и знаки отличия, создавали волнующую и незабываемую картину».
Такие же портреты транслируют и на экранах. Леонид Говоров, Иван Баграмян, Александр Василевский, Кирилл Мерецков... Здесь весь цвет российских полководцев! И знаете, что главное? Не испугаться, если они вдруг подмигнут. Ведь нейросеть — она такая. Оживит всех.
В толпе много ребят в военной форме. А красивущие! Аж сердце замирает.
«Я в образе советского солдата, водителя всем знакомой боевой машины полуторки», — улыбается нам Александр, поправляя гимнастерку.
На пилотке — алая звезда, а на груди медаль «За боевые заслуги».
По словам бойца, ему довелось служить в Космических войсках. Это город Краснознаменск. А по званию он младший сержант.
«Обстановка замечательная! — рассказывает солдат. — Люди счастливые, довольные. Тут и индусы, и американцы, и немцы, и китайцы. Все очень дружелюбные и знают историю. Подходят, фотографируются, говорят приятные слова. Для меня это большая радость, находиться здесь, на Красной площади, и участвовать в таком мероприятии!»
К слову, гостей здесь и правда много. «А расскажите, откуда вы приехали!» — предлагают им артисты.
«Владивосток!» — кричат в толпе.
«Белгород!»
«Курск!»
«Ереван!»
«А вот я вижу, что у нас есть гости из Праги... — говорит ведущая. — Пусть Прага пригласит Армению! Выходите танцевать, а кто помнит слова песни «Огонек», подпеваем:
На позицию девушка провожала бойца,
Темной ночью простилась на ступеньках крыльца...»
Чехи — два пожилых человека — снимают головные уборы и склоняются в поклоне. «Спасибо, спасибо!» — твердят они, а люди утирают слезы. Ведь мы их братья. 80 лет назад в одном строю с советскими солдатами шли и бойцы Войска Польского, и бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса под руководством генерала Свободы.
А что за звуки возле ГУМа? Неужели это наши друзья из Краснодара?
«Государственный академический Кубанский казачий хор прибыл в город-герой Москву на празднование Парада Великой Победы! Слава советскому народу! Ура, ура, ура», — величественно провозглашает солист коллектива. И предлагает:
«Девчата, встречайте своих казаков!»
Шашки наголо! И вот уже вся площадь поет «Шли мы эскадронами» («Принимай с Победой») и «Едут, едут по Берлину наши казаки». А в финале торжественно звучит «Встань за веру, русская земля!»
Счастье, восторг — это не передать словами. Ведь музыка была здесь и в июне 45-го.
По воспоминаниям участников, движение войск сопровождал большой оркестр. Затем он смолк, и в тишине забили барабаны. После чего на площадь вынесли 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск и бросили у Мавзолея.
Трибуны взорвались аплодисментами. Это был священный акт. Как отмечал Георгий Жуков: «Одержана Победа, какой еще не знала история».
Интересна и выставка, на которой можно увидеть подлинные вещи маршалов Победы и посмотреть на форму бойцов и офицеров Красной армии.
У старшего и высшего офицерского состава она была цвета морской волны, рассказывает экспозиция, у моряков — черная, а у остальных цвета хаки и с петличками.
А вот — юные военные регулировщицы. Во время движения войск они сутками стояли на смене, ограждали воронки и указывали объездные пути.
Девушки работали даже в бомбежку. Дежурили по двое. Днем использовали сигнальные флажки, ночью — трехцветный фонарь, а транспорт проверяли втроем. Пока старшая регулировщица проводила осмотр техники и искала дезертиров, две другие стояли с автоматами.
Чаще всего это были школьницы. Когда шли большие колонны, девочки выстраивались живым коридором и стояли через каждые сто метров.
На поезде Победы «Мы из Берлина», состоящем из двух вагонов и платформы, показывают эпизоды из жизни солдат и рассказывают о битве за Сталинград, а на большой сцене предлагают спеть «Темную ночь».
С одним условием. Сделать это для тех, кто воевал, и кого, возможно, уже нет на этом свете.
В голове — вихрь образов. Брат прабабушки Леня Михайлов.... Красавец и танкист. Ему было 22. Место могилы неизвестно. 27-летний Александр Борисов.... Артиллерист, лежит под Чудово.
Дед Витя, прадед Сережа. И сколько их у каждого из нас?!
Напомним, что идея провести Парад 24 июня 1945-го принадлежала Иосифу Сталину. Он должен быть особым, говорил генсек:
«Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск».
«Мы все переживали за гарцующих в рискованном галопе военачальников (Жукова и Рокоссовского. — Примеч. Daily Storm), — вспоминал маршал Советского Союза Валентин Варенников. — Потому что каменная брусчатка была мокрой от дождя и конь мог поскользнуться. Но все обошлось».
А в одной из колонн пронесли раненого пса Джульбарса. Эта собака помогла обнаружить более семи тысяч взрывных устройств, разминировать киевский Владимирский собор и могилу Тараса Шевченко, пражский замок и венский собор.
Удивительно, но факт: узнав о ранении хвостика, Сталин приказал нести его на своем кителе, а немногим ранее собаку наградили медалью «За боевые заслуги».
Чего не произошло, это выноса Знамени Победы, которое специально для парада доставили из Берлина. Предполагалось, что флаг пронесут Егоров, Кантария, Берест и Неустроев, которые водружали его над Рейхстагом. Но что-то пошло не так, а назначать других знаменосцев было и поздно, и неуместно.
Кстати, в иммерсивном музее на Красной площади знамя предлагают пронести всем. Независимо от подготовки. И это только сплачивает! Ты держишь его за краешек и думаешь: нет, этот народ не одолеть.
«Вспомните тех, кто в 1945 году доставил это знамя, — предлагает ведущий Игорь Угольников. — Вспомните тех, кто не смог к нему прикоснуться, и вместе с детьми и внуками дотроньтесь до этого великого полотнища. С праздником, друзья, с Победой!»