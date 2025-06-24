«Принимай с Победой!»: на Красной площади отметили 80-ю годовщину Парада в честь триумфального разгрома фашистских войск

24 июня 2025 года исполняется ровно 80 лет со дня Парада Победы в честь разгрома фашистской Германии. Как вспоминали очевидцы, в тот день был дождь и вода бежала прямо по фуражкам. Но кто это замечал! А узнать об этом и других событиях можно в иммерсивном музее, который работает на Красной площади, чтобы вернуть всех в лето 45-го и рассказать, как это важно — помнить!





Возле башен Кремля сегодня многолюдно. Экспозиция занимает более 16 тысяч квадратных метров и повествует о Победе.

Вот — самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, которая использовалась для огневой поддержки пехоты. Такие машины были востребованы при штурме Берлина. Вот — красавчик-танк КВ-1. Он был почти неуязвим. А вот здесь —Т-34, самый массовый и самый живучий, и ночной бомбардировщик ПО-2.