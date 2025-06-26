«Кто говорит, что окопная проза никому не интересна, — скорее всего, какой-нибудь ципсошник»: российские писатели назвали любимые книги про СВО

На мой взгляд, такие авторы уже есть, и двух я уже могу смело рекомендовать. Это — Сергей Лобанов. Он — участник СВО, кавалер ордена Мужества. У него очень хорошие стихи, продолжение традиций Семена Гудзенко. Чувствуется его влияние! И — Алексей Шорохов. У него проза.





Он тоже поэт и прозаик, выпускник Литинститута. И тоже участник, был ранен.





Есть и другие, но чтобы не путать читателя, я бы порекомендовал начать с этих. Потому что это и литература хорошая, и она честная!





А то, что все кругом живут обычной жизнью, и кажется, что им не до военных книг... Во время Великой Отечественной тоже были коммерческие рестораны. И театры работали! Это ничего не значит.





Интерес — большой, и я думаю, что если книги этих авторов надлежащим образом издавать и выкладывать на приоритетные полки, то их будут покупать. Не чепуху разную переводную, а этих авторов.





Есть же определенные законы продвижения. Они, конечно, все равно дойдут, но дойдут не так быстро. А можно и побыстрее!





Однако пока этой поддержки нет. Взять канал «Культура»: я не слышал там ни одного фронтового поэта. Может, просто неудачно включал, но не слышал.





Я помню, что раньше этим занимались. Возвращаясь с фронта, писатели считали долгом пообщаться с молодежью. И даже те, кто не воевал, старались поднять эту тему. Тот же Пастернак. А сейчас этим никто не занимается. Только президент.





Герман Садулаев, писатель, автор книги «Никто не выVOZит эту жизнь»: