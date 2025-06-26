«Кто говорит, что окопная проза никому не интересна, — скорее всего, какой-нибудь ципсошник»: российские писатели назвали любимые книги про СВО

С началом СВО в России начала складываться новая волна военной литературы. Как и в прошлые времена, все началось с поэзии — коротких, сильных строк, написанных прямо на передовой. Постепенно стали появляться и прозаические тексты — сборники рассказов, повести, романы. Кто из авторов уже сегодня может претендовать на то, чтобы войти в историю? И какие имена читатель находит вместо привычного Ремарка или Оруэлла? Мы поинтересовались у литераторов, кого они могут посоветовать читателям.
Юрий Поляков, писатель, поэт, драматург:
На мой взгляд, такие авторы уже есть, и двух я уже могу смело рекомендовать. Это — Сергей Лобанов. Он — участник СВО, кавалер ордена Мужества. У него очень хорошие стихи, продолжение традиций Семена Гудзенко. Чувствуется его влияние! И — Алексей Шорохов. У него проза.
Он тоже поэт и прозаик, выпускник Литинститута. И тоже участник, был ранен.
Есть и другие, но чтобы не путать читателя, я бы порекомендовал начать с этих. Потому что это и литература хорошая, и она честная!
А то, что все кругом живут обычной жизнью, и кажется, что им не до военных книг... Во время Великой Отечественной тоже были коммерческие рестораны. И театры работали! Это ничего не значит.
Интерес — большой, и я думаю, что если книги этих авторов надлежащим образом издавать и выкладывать на приоритетные полки, то их будут покупать. Не чепуху разную переводную, а этих авторов.
Есть же определенные законы продвижения. Они, конечно, все равно дойдут, но дойдут не так быстро. А можно и побыстрее!
Однако пока этой поддержки нет. Взять канал «Культура»: я не слышал там ни одного фронтового поэта. Может, просто неудачно включал, но не слышал.
Я помню, что раньше этим занимались. Возвращаясь с фронта, писатели считали долгом пообщаться с молодежью. И даже те, кто не воевал, старались поднять эту тему. Тот же Пастернак. А сейчас этим никто не занимается. Только президент.
Герман Садулаев, писатель, автор книги «Никто не выVOZит эту жизнь»:
Я бы порекомендовал Дмитрия Филиппова и его роман в рассказах «Собиратели тишины».
Искренность, литературное мастерство! Хорошая проработка текста. Знание реалий, потому что автор и сам воюет — вот главное, что подкупает.
А интерес к военной прозе есть! Мы уже делаем не первую допечатку. Он выдержал несколько изданий.
Есть книги Андрея Лисьева, Евгения Николаева... То есть окопная фронтовая проза — она уже пробивается!
Олег Рой, писатель, автор книги «Сашка Вагнер» и «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны»:
А вы знаете, мы уже выпустили большой каталог Российского книжного союза, в который вошли в том числе и произведения о СВО. Это около 120 романов. Не считая проектов стихотворного жанра. И среди них — поэта Сергея Лобанова.
Он — старший лейтенант. Участник СВО. С ранением. И пишет так проникновенно, что я считаю его лучшим. Да, это Сережа Лобанов, тут и говорить нечего! Для меня как для профессионала он просто номер один!
А сейчас как раз вышла наша книга. Она называется «Время героев». Это повесть «Три Сашки», рассказы и стихи Сережи, а также картины студии имени М.Б. Грекова. Это военные художники, которые с 2022 года выезжают на линию боевого соприкосновения и рисуют наших пацанов.
Книг — много, и каждая из них достойна внимания, поэтому выбор только за читателем. И когда кто-то говорит, что у нас слабая реакция на военные романы, давайте вспомним начало этого года, когда Владимир Владимирович сказал, что он будет Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. А издательство «Вече» и «Эксмо» начали выпускать книги на военную тематику.
И вы посмотрите, они побили абсолютно все рейтинги!
То есть когда мы даем нашему читателю эти книги, когда они стоят на лучших местах, когда о них говорят по телевидению и радио и посвящают им репортажи, они занимают первое место. Раньше занимала классическая литература, а сейчас литература о войне. В том числе о СВО.
И если вам кто-нибудь скажет, что это не пользуется спросом или интересом, это, скорее всего, те, кто работает на ту сторону. Ципсошники какие-нибудь... Чтобы представить, как у нас все плохо.
Нет, у нас все хорошо и все достойно! Эти книги продаются.
Только за последние 3,5 года я выпустил четыре романа на тему СВО. Это и «Сашка Вагнер», и «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны», и «Неотправленные письма», и «Жить. Любить. Верить». А сейчас вышло «Время героев».
И неправда, что это не пользуется интересом у читателей! Пользуется! Просто пока еще в моем любимом государстве этой литературе делают мало рекламы.
Если мы еще и здесь подровняем... Что-то подберем, а эти книги поставим на первое место, — поверьте, эта тема, как и любая другая, связанная с патриотикой и любовью к Родине, будет очень востребованна!