Как дома, только лучше: «Москино Музеон» открыл летний сезон под музыку и дождь

Сильный дождь, промозглая погода, вечер в парке. В другой ситуации люди бы разбежались. Но не в этот раз. 26 июня на новой площадке «Москино Музеон» было по-настоящему тепло — не от лета, а от людей. Кинотеатр под открытым небом собрал больше сотни гостей, и каждый пришел не просто за фильмом. Кто-то — за атмосферой, кто-то — за музыкой, кто-то — чтобы снова вернуться в ту самую юность, где показывали «Питер FM» и пела группа «Город 312».





Ведущий встречал зрителей с легкой иронией: «Погода сегодня у нас питерская, под стать нашему фильму. Мы ее заказали!» И правда — дождь не мешал, а скорее добавлял уюта. Люди укрывались под тентом, сидели на мягких пуфиках, обнимались, ели попкорн — все как в настоящем домашнем кинотеатре, только с видом на город и с концертом вживую.