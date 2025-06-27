Как дома, только лучше: «Москино Музеон» открыл летний сезон под музыку и дождь

Сильный дождь, промозглая погода, вечер в парке. В другой ситуации люди бы разбежались. Но не в этот раз. 26 июня на новой площадке «Москино Музеон» было по-настоящему тепло — не от лета, а от людей. Кинотеатр под открытым небом собрал больше сотни гостей, и каждый пришел не просто за фильмом. Кто-то — за атмосферой, кто-то — за музыкой, кто-то — чтобы снова вернуться в ту самую юность, где показывали «Питер FM» и пела группа «Город 312».
Ведущий встречал зрителей с легкой иронией: «Погода сегодня у нас питерская, под стать нашему фильму. Мы ее заказали!» И правда — дождь не мешал, а скорее добавлял уюта. Люди укрывались под тентом, сидели на мягких пуфиках, обнимались, ели попкорн — все как в настоящем домашнем кинотеатре, только с видом на город и с концертом вживую.
Открыли вечер песни. Рок-группа «Город 312» выступила так, будто время остановилось. «Вне зоны доступа», «Фонари», «Останусь» — все те хиты, под которые росли, влюблялись, жили. «Мы захотели вас немного окунуть в атмосферу 20-летней давности и спеть наши песни, которые звучали тогда. Кто-то слышал, кто-то нет, кто-то на этих песнях уже детей родил», — смеялся музыкант Дмитрий Притула. Зал не просто слушал — подпевал, аплодировал, смеялся вместе с артистами.
Главной же звездой вечера стал фильм «Питер FM». Про город, музыку, случайные встречи и любовь, которая все равно найдет дорогу. Перед показом зрители смогли задать вопросы тем, кто этот фильм создавал — актерам Екатерине Федуловой и Павлу Басову, а также продюсеру Елене Гликман. Именно она сказала, кажется, главное: «Прошло 19 лет, как фильм вышел в прокат, прошла целая жизнь, но мы совсем не изменились, и вы не изменились! Это была наша первая непрофессиональная работа. Тогда зародилась и группа «Город 312». Фильм дал нам путевку в жизнь».
В перерывах — автограф-сессия. Толпа поклонников, визжащие девчонки, восклицания: «Смотри, прям из рук в руки, классная получилась фотка!», «Я маме покажу, она их обожает!» — все как в юности. Даже дождь не мог испортить настроение.
А еще был конкурс. Несколько счастливчиков выиграли билеты на фестиваль «Пикник Афиши» — нужно было просто ответить на вопрос о Петербурге. Один из победителей рассказал: «Я долго сидел, решался, мы с подругой думали над вопросом… Пошел в самом конце просто попробовать, не ожидал, что стану третьим победителем. Я люблю Петербург сильно, не раз там был».
Ближе к финалу стало понятно: вечер удался. Люди не расходились, сидели плечом к плечу, делились эмоциями, обсуждали героев, слушали музыку уже не со сцены, а из собственной памяти. И вот тут прозвучало самое точное сравнение вечера — от актера Павла Басова:
«У меня ощущение, что я на встрече одноклассников. Музыканты — класс. Кого-то узнаешь, кого-то нет. Кто-то тебя не узнает. Но это круто. Как перед любой встречей одноклассников — идти не особо хочешь, а потом приходишь и восхищаешься. Это очень крутая идея — просто брать хорошие фильмы, собираться и смотреть их вместе. Можно и дома посмотреть, но это не то».
И правда, не то. Вечер получился живым, теплым, будто из другого времени. Таким, какие запоминаются.