Метание навоза, хождение по гвоздям и гонки на тракторах. Все самые интересные конкурсы этого лета!

А вам когда-нибудь хотелось бросить все? Уехать далеко-далеко, собрать чемодан и скрыться в лучах заката? Со всей силы прыгнуть в лужу или постоять на гвоздях? Спокойствие, только спокойствие: вы просто устали. Рассказываем, куда поехать, чтобы отдохнуть от забот и почувствовать себя ребенком.





«Веселый коровяк»





В одном из российских фильмов есть такой эпизод, где герой Александра Збруева успокаивает разбушевавшегося мужчину, у которого пропал дорогой плащ.





«Слушай, друг, я тебе сейчас помогу, я научу, как надо действовать, — говорит он. — У тебя плащ-то ведь финский? Ну так, господи, ты руку-то подними! Нет, только выше, выше! Вот, во-во-во, вот так! А теперь резко брось вниз и скажи: «Ну и-и... хрен с ним, с плащом!»





Так вот, в Пермском крае предлагают еще более радикальный способ: поучаствовать в чемпионате по метанию коровьих лепешек. Фестиваль называется «Веселый коровяк» и привлекает людей со всей России. В 2016 году его даже показали на канале Euronews! Репортаж появился с меткой No comment.