Метание навоза, хождение по гвоздям и гонки на тракторах. Все самые интересные конкурсы этого лета!

А вам когда-нибудь хотелось бросить все? Уехать далеко-далеко, собрать чемодан и скрыться в лучах заката? Со всей силы прыгнуть в лужу или постоять на гвоздях? Спокойствие, только спокойствие: вы просто устали. Рассказываем, куда поехать, чтобы отдохнуть от забот и почувствовать себя ребенком.
«Веселый коровяк»
В одном из российских фильмов есть такой эпизод, где герой Александра Збруева успокаивает разбушевавшегося мужчину, у которого пропал дорогой плащ.
«Слушай, друг, я тебе сейчас помогу, я научу, как надо действовать, — говорит он. — У тебя плащ-то ведь финский? Ну так, господи, ты руку-то подними! Нет, только выше, выше! Вот, во-во-во, вот так! А теперь резко брось вниз и скажи: «Ну и-и... хрен с ним, с плащом!»
Так вот, в Пермском крае предлагают еще более радикальный способ: поучаствовать в чемпионате по метанию коровьих лепешек. Фестиваль называется «Веселый коровяк» и привлекает людей со всей России. В 2016 году его даже показали на канале Euronews! Репортаж появился с меткой No comment.
Но не думайте, что это легко. Навоз сухой, и его постоянно сносит ветром. Поэтому лучший результат всего 64 метра. Кто знает, может, вы метнете на все 100?
Время собраться еще есть: праздник состоится 13 июля в селе Крылово, а перед тем, как начать, местные жители пройдутся под гармонь. Все будет как положено: и трактор впереди колонны, и ночная дискотека!
А нечистым трубочистам…
Гостям Курганской области предлагают поучаствовать в «Фестивале грязи — 2025». Праздник состоится в селе Новое Ильинское в Петуховском округе, на берегу целебного озера Медвежье.
Это крупнейший в России водоем с залежами сапропели (смеси из отмершей водной растительности, останков планктона и почвенного перегноя. — Примеч. Daily Storm), которые не уступают даже Мертвому морю. Поэтому в конце программы все... правильно: идут в нее окунаться и окунать других!
«Участники команд собирали грязь на скорость, перетягивали канат и преодолевали препятствия, — рассказывалось в прошлогодних репортажах. — Остаться чистым не удалось никому!»
Рекомендуем поехать в белых джинсиках и белой рубашке. Фестиваль пройдет 19 июля, а помимо счастья стать бросить вызов Мойдодыру, гостей ждут белорусские драники (по легенде, село основали выходцы из Витебской губернии) и аппетитная уха.
Едем в село Лох!
Отдельное удовольствие — побывать на фестивале семейного творчества «аЛоха», который пройдет 11-13 июля в саратовском селе Лох.
Откуда название, непонятно. По одной из версий, здесь занимались разведением мужской особи речной форели — лохов. По другой — оно происходит от немецкого Loch, что означает «яма» или «дыра», а жители зовут себя лоховчанами.
Но мы про другое. Гостей ждут хождение по натянутой веревке, сеансы с метафорическими картами и гвоздестояние.
«Без боли мы никогда бы не поняли радости, — говорится в анонсе. — Научившись тоньше, глубже чувствовать боль, мы можем научиться большему счастью. А если взять под контроль и источник «страдания», то в жизни в целом его станет куда меньше. Проверим?»
Участникам фестиваля предложат пройти по «Тропе из гвоздей» и, переступая с доски на доску, получить ответы на самые важные вопросы. Уверены, у вас получится! Потом расскажете.
«В Рязани — грибы с глазами»
А какие интересные конкурсы на родине Сергея Есенина! Только представьте: вы берете корзинку и бродите, бродите, бродите по полянам.
Фестиваль проходит в предпоследнюю субботу сентября и называется «В Рязани — грибы с глазами».
Мы видим, что вы уже насторожились, но ничего криминального. В программе праздника: чемпионат по сбору грибов, «грибное» дефиле, дегустация грибных блюд, ярмарка, где представляют варенья, джемы и целебные сборы, и мастер-классы, на которых делают грибы с глазами из слоеного теста и бисера.
Мероприятие проходит в деревне Ласково и, по версии National Geographic Traveler, входит в Топ-10 лучших этно-гастрономических фестивалей России.
По легенде, эта поговорка возникла еще во время татаро-монгольского ига, когда рязанцы придумали собственную систему наблюдения. Если гриб затоптан — значит, где-то тут был враг. Потому и с глазами!
«Эх, лук-лучок, золотая луковица!»
Но где грибочки, там и лук. Вернее, «Лук-лучок»!
История праздника началась с обычной ярмарки, где местные жители продавали дары своих садов и огородов, а теперь это целый фестиваль.
Место проведения — село Лух, Ивановская область. Он пройдет 30 августа.
Здесь можно купить ядреный лухский лук, без которого, по преданию, не проходила ни одна трапеза царя Ивана Грозного, луковую настойку и даже варенье. А на земляных валах гоняют на тракторах и учат ремеслам.
Фестиваль прославился благодаря песне «Лук-Лучок» в шоу «Вечерний Ургант». В создании композиции приняли участие все звезды российской сцены — от Владимира Шахрина до Филиппа Киркорова, а слова давно ушли в народ.