Кино останется с нами: в Госдуме разъяснили закон о прокатных удостоверениях

Онлайн-кинотеатры не исчезнут, культовая классика не подпадет под запрет, а зрителям не стоит волноваться — с таким посланием к киноманам выступили депутаты Госдумы Сергей Боярский и Андрей Свинцов. Поводом для беспокойства стал новый законопроект о прокатных удостоверениях, вызвавший волну тревоги в индустрии и соцсетях.





Суть инициативы проста: все новые фильмы, включая те, что выпускаются исключительно на стримингах, должны будут получать прокатное удостоверение от Министерства культуры. Это означает — никакой демонстрации без разрешения. А значит, жесткая цензура: фильмы, которые дискредитируют традиционные ценности, документ не получат.





В индустрии прозвучал резонный вопрос: а что же тогда будет с отечественным стримингом? Получение прокатного удостоверения — процедура небыстрая, а контент у платформ измеряется тысячами наименований. Возник страх: неужели россияне останутся без кино?





Депутат Андрей Свинцов, один из авторов законопроекта, спешит успокоить: панику пока можно отложить. Во-первых, законопроект еще будет дорабатываться. Во-вторых, — и это ключевое — правило не распространяется на старые фильмы. «У онлайн-кинотеатров огромные библиотеки, и требовать прокатное удостоверение на каждый старый фильм мы не собираемся», — пояснил парламентарий.





Более того, даже если в старом фильме обнаружится контент, который сегодня сочли бы спорным, — например, сцены с ЛГБТ-персонажами — никаких санкций к платформе применяться не будет. А вот за новые фильмы в таком случае возможны штрафы и даже временная приостановка деятельности.





«Мы понимаем тревогу отрасли, и потому сейчас идут консультации с Минцифры, Роскомнадзором и представителями стриминговых сервисов. Возможно, до второго чтения законопроекта пройдут месяцы, а может, и годы — нужно время, чтобы учесть все детали», — подчеркнул Свинцов.





Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский настроен и вовсе оптимистично. «Не нужно бояться, не нужно. Все будет хорошо!» — заявил он.