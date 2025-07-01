«Красная площадь — это место для праздников»: представители поколения девяностых и нулевых рассказали, что делать с телом Ленина

В России горячо обсуждают премьеру документального фильма «Мумия», который снят по благословению патриарха Кирилла и поднимает вопрос захоронения Ленина. А именно: зачем обожествлять того, кто был богоборцем? Кто разрешил аборты, отменил каторгу за отношения между мужчинами и жестоко расправился c царской семьей, а теперь лежит забальзамированный? Но так ли это важно, когда у нас столько других проблем?! Да и помнят ли о нем люди? Слово — молодежи, для которой СССР не более чем название из учебника истории!
Кто такой Ульянов-Ленин? Для детей 80-х... ну-у, почти кумир. Это мальчик с октябрятской звездочки. Честный и целеустремленный. Человек, который основал СССР. Самую великую страну в мире!
Добрый дедушка, который пригласил ребят к себе на елку, и герой рассказа Бонч-Бруевича про «общество чистых тарелок».
О нем говорили в садике. Его воспевали в школе, а поднять на уроке руку и назвать его соратников означало чистую пятерку.
И вообще! Кто из детей не пробовал слепить чернильницу из хлеба и писать на бумаге молоком? Ведь так делал Он! О, это сладкое слово «конспирация»...
А что о Ленине знают те, кто родились в девяностых или нулевых?
Ваня Кургалин, певец, телеведущий
О Владимире Ильиче Ленине я, к сожалению, знаю немного. Это культовая личность в истории России. Он участвовал в Октябрьской революции 1917 года, был ее зачинщиком. Также я знаю, что у него был старший брат — Александр Ильич, которого приговорили к казни за участие в заговоре с целью покушения на Александра II.
Нужно ли Владимира Ильича перезахоронить? Думаю, да. Он сам перед смертью об этом просил, и я поддерживаю его решение. Я не считаю, что он должен быть музейным экспонатом. Этот человек прожил долгую достойную жизнь, и он должен быть похоронен.
Никита Кунов, певец, саундпродюсер
Привет, Daily Storm, это Никита Кунов. Владимир Ленин — публицист и основатель СССР. Я считаю, что Ленина обязательно нужно похоронить. Эта тема достаточно спорная: большое количество людей думают над этим вопросом. Но все-таки есть такая вещь, как уважение к смерти и человеческому достоинству. Выставление тела на всеобщее обозрение и его бальзамирование для этих целей видятся мне кощунственными, и, на мой взгляд, все это претит естественному ходу вещей.
Подозреваю, что не только у меня такая точка зрения, я довольно часто встречаю такие рассуждения у молодежи. Также я считаю, что Красная площадь — это сердце страны, место для жизни, праздников.
Мавзолей добавляет мрачных ноток во всю эту красоту. Безусловно, я очень чту историю, ее необходимо изучать во всех учебных заведениях, это очень важный предмет, но многим молодым людям хотелось бы видеть Красную площадь более открытым и жизнеутверждающим пространством, свободным от этого мрачного объекта.
DERZY, певица
Величайший деятель, талантливый публицист. Идейный лидер и вдохновитель крупнейшей революции в истории. Одновременно с этим Ленин был обычным человеком, с обычными человеческими страстями. Он любил комфортную жизнь, окружал себя женщинами, с удовольствием принимал материальные средства от любых источников.
Как икона революции он уже 100 лет лежит в Мавзолее. Идеология, которую он продвигал, умерла примерно около 50 лет назад. С точки зрения морали следует перезахоронить в хорошем месте на кладбище с великими людьми и сделать мемориал как выдающемуся человеку.
Марго Овсянникова, певица
Ой, я далека от политики и не могу сильно это комментировать. Но я была в Мавзолее! Это такое историческое место, и там очень необычно. Не помню, сколько мы тогда отстояли, но думаю, что долго. Я тогда была еще ребенком.
Не страшно ли было смотреть на мертвого человека? Нет, я вообще бесстрашная! А насчет захоронения... Мне кажется, это не я должна принимать такие решения — уж точно!
Кем был Ленин? К сожалению, у меня очень плохо с историей. Я, кстати, сдавала по ней экзамен. ЕГЭ. Сдала отлично. Проходной балл набрала. Но как только вышла из здания, я абсолютно все забыла!
Руслан Захаркин, криптоблогер, автор 22 книг
Ну, я много чего могу рассказать, потому что я любитель истории. Ульянов прожил не так много: с 1870-го по 1924 год. Но тем не менее, за неполные 54 года он полностью перевернул сознание людей. К нему можно относиться с восхищением, к нему можно относиться с ненавистью, но остаться равнодушным — никогда. Все-таки герой революции и создатель партии большевиков!
Он основал советское государство! Был лидером, был рупором.
Мое отношение к нему, конечно, позитивное, потому что с 1897-го по 1900 год он жил в Шушенском в ссылке. Я ездил туда несколько лет назад и видел условия, в которых он находился. И там же он женился на Надежде Крупской. Это была его первая и последняя жена.
А потом он уехал в эмиграцию. Был в Европе; там же основал газету «Искра». И он был молодец, поскольку смог аккумулировать свои знания, умения, опыт и талант организатора и привлечь деньги кайзеровской Германии для того, чтобы сделать революцию в России.
К революции можно относиться как хорошо, так и плохо, но тем не менее он создал определенное движение и дал понять, что любую империю действительно можно разгромить, уничтожить, перекроить и так далее, и так далее.
Но прожил он мало, потому что на него было совершено покушение и последние несколько лет он жил только в Горках.
Ответ на ваш второй вопрос: стоит ли его похоронить? Конечно же, стоит. Около Кремля есть некрополь. Там хоронили и Андропова, и Черненко, и Брежнева, и Сталина. Тело можно убрать, а мавзолей оставить как памятник. А такое кладбище в пяти метрах от Кремлевской стены — я думаю, не нужно.
Но как мне сказали, Ленина уберут, когда умрет самый последний в мире коммунист. Так что Геннадий Андреевич Зюганов все это понимает!