«Красная площадь — это место для праздников»: представители поколения девяностых и нулевых рассказали, что делать с телом Ленина

В России горячо обсуждают премьеру документального фильма «Мумия», который снят по благословению патриарха Кирилла и поднимает вопрос захоронения Ленина. А именно: зачем обожествлять того, кто был богоборцем? Кто разрешил аборты, отменил каторгу за отношения между мужчинами и жестоко расправился c царской семьей, а теперь лежит забальзамированный? Но так ли это важно, когда у нас столько других проблем?! Да и помнят ли о нем люди? Слово — молодежи, для которой СССР не более чем название из учебника истории!

Кто такой Ульянов-Ленин? Для детей 80-х... ну-у, почти кумир. Это мальчик с октябрятской звездочки. Честный и целеустремленный. Человек, который основал СССР. Самую великую страну в мире!

Добрый дедушка, который пригласил ребят к себе на елку, и герой рассказа Бонч-Бруевича про «общество чистых тарелок».

О нем говорили в садике. Его воспевали в школе, а поднять на уроке руку и назвать его соратников означало чистую пятерку.

И вообще! Кто из детей не пробовал слепить чернильницу из хлеба и писать на бумаге молоком? Ведь так делал Он! О, это сладкое слово «конспирация»...

А что о Ленине знают те, кто родились в девяностых или нулевых?

Ваня Кургалин, певец, телеведущий