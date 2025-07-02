«Среди лета выпал снег великий, в санях ездили»: самый зябкий июль в истории России

Холодная погода продолжает ставить рекорды. На календаре второе июля, а тепла и не было, и нет. Но такое не впервые. Летом 1604 года в Москве шел снег, и народ катался на санях!





Для начала оговорка: первая служба наблюдений появилась только при Петре I. Запись вел адмирал Корнелий Крюйс, который фиксировал и направление ветров, и осадки, и характер восходов и закатов.





Хотя такие сведения находятся и раньше, в XVII веке. Начало столетия было студеным, а значит, голодным.





«...пребысть же гладъ оный три лета и бысть мертвыхъ множество лежащихъ всюду», — говорилось в книге «Новый летописец».





«Лето 1601 года выдалось в России на редкость холодным, — писал уже наш современник, доктор исторических наук Руслан Скрынников. — Солнце робко проглядывало из-за туч. Длительные дожди не дали хлебам вызреть. Морозы грянули необыкновенно рано и погубили урожай...»





В 1603 году стоимость хлеба выросла в 18 раз, а в 1604-м — в 25.





«На Москве среди лета выпал снег великий и мороз был, в санях ездили», — сообщалось в летописях, причем сугробы доходили до колена.