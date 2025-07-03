Продюсер Леонид Дзюник оценил вероятность полного воссоединения группы «Тату» (t.A.T.u.). 19 июля дуэт даст концерт на пляже крымского курорта «Мрия», а гостям обещают вечер ностальгии и красивый вид на огни. Для чего это нужно? Или просто разовая акция?





— Леонид Алексеевич, добрый день! Вы, наверное, читали: Юля с Леной (Юля Волкова и Лена Катина) снова вместе. А можно ли этому верить? И не хотелось бы и вам вернуться в прошлое?

— А вы знаете, вернуть те времена невозможно, потому что тогда было время свободы. У них, девчонок, не было никаких препон, поэтому они спокойно работали, а зрители наслаждались их выступлениями.

На сегодняшний день они уже взрослые, да и спеть песню «Покажи мне любовь», «Я сошла с ума» или «Досчитай до ста» теперь нереально. Потому что, если они это споют, обязательно найдется какая-нибудь <…>, которая начнет биться в конвульсиях. Понимаете?

Но я считаю, что они объединились не поэтому, а потому что в Ялте будет проходить какое-то мероприятие — то ли фестиваль, то ли что-то еще. И их просто пригласили: «Девочки, а поработайте на нем!» — «Поработаем! Какая проблема!»

У каждой семья, каждой нужно зарабатывать деньги — вот это их момент объединения!