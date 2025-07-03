Продюсер Леонид Дзюник оценил вероятность полного воссоединения группы «Тату» (t.A.T.u.). 19 июля дуэт даст концерт на пляже крымского курорта «Мрия», а гостям обещают вечер ностальгии и красивый вид на огни. Для чего это нужно? Или просто разовая акция?
— Леонид Алексеевич, добрый день! Вы, наверное, читали: Юля с Леной (Юля Волкова и Лена Катина) снова вместе. А можно ли этому верить? И не хотелось бы и вам вернуться в прошлое?
— А вы знаете, вернуть те времена невозможно, потому что тогда было время свободы. У них, девчонок, не было никаких препон, поэтому они спокойно работали, а зрители наслаждались их выступлениями.
На сегодняшний день они уже взрослые, да и спеть песню «Покажи мне любовь», «Я сошла с ума» или «Досчитай до ста» теперь нереально. Потому что, если они это споют, обязательно найдется какая-нибудь <…>, которая начнет биться в конвульсиях. Понимаете?
Но я считаю, что они объединились не поэтому, а потому что в Ялте будет проходить какое-то мероприятие — то ли фестиваль, то ли что-то еще. И их просто пригласили: «Девочки, а поработайте на нем!» — «Поработаем! Какая проблема!»
У каждой семья, каждой нужно зарабатывать деньги — вот это их момент объединения!
— То есть продолжения не будет?
— Я не знаю. Чтобы было продолжение, нужно, чтобы с ними работали новые композиторы и писали для них песни в стиле «Тату». Либо надо вообще менять стиль. И должен появиться продюсер, но я не думаю, что это снова будет Иван Шаповалов. Потому что Ваня — да, он гениальный и талантливый, но повторять это сейчас...
А для меня они в любом случае девчонки, хоть им уже по 40! Для меня они всегда останутся маленькими девочками 16-17 лет, когда мы только начинали работать, но все это осталось в прошлом.
Плюс они никогда ничего не говорили против присоединения Крыма. Всегда были за, и это не Сережа Лазарев, который рвал волосы и говорил, что Ялта — это Украина. У девочек такого не было. Они в этом плане чисты, честны и откровенны.
То есть для них это просто мероприятие, на котором их хотят видеть и благодаря которому они могут подарить людям немножко ностальгии.
— А вы часто там выступали?
— Мы выступали там и в 2001-м, и в 2002-м, и в 2003 году. Мы обколесили весь Крым! Чуть ли не пешком его обошли... Были в Ялте, Алуште, Керчи. А потом паромом ехали в Сочи — тогда еще не было Крымского моста.
Для нас Крым — это наша родина, и даже когда он не был под кабалой Украины, для нас он все равно был Россией. Это была наша, русская земля.
Девочки пели на русском языке, а нас встречали полные зрительные залы.
Но это я могу говорить о политике! Я — взрослый человек и знаю все, что происходило, а девчонкам тогда было все равно. Россия и Россия. Какая там Украина!
О какой Украине можно говорить, когда мы выступали и в Харькове, и в Днепропетровске, и в Запорожье, а дворцы спорта не вмещали всех желающих. А какие выступления у нас были в Киеве!
О какой Украине могла идти речь?! Кто такая Украина?
— Кстати, концерт уже скоро. Не поедете?
— А меня никто не приглашал. Если бы пригласили, я бы с удовольствием поехал. Но если не приглашали, то чего уж я. Мы не работаем с девочками с 2003 года.
Одно время я очень плотно общался с Юлей, но у нее появился другой менеджер. А с Леночкой — периодически. Я знаю, что если у меня есть какой-то вопрос, она мне всегда ответит. Мы поговорим, поболтаем, посплетничаем, все как было раньше. Но сейчас у них свои директора.
— А с днем рождения поздравляют?
— Я их поздравляю! А они... Ну иногда. Иногда! Как в свое время сказал Олег Наумович Непомнящий, который был директором и Софии Ротару, и Аллы Пугачевой, и Филиппа Киркорова, когда его спросили: «Вы общаетесь?» — он ответил: «А о чем?»
Когда мы работали с девчонками, у нас был общий круг интересов. Была работа. Я знал, извините за подробности, чем девочки позавтракали и как они вечером сходили в туалет.
Сейчас это все прошло. Вот с Филиппом мы иногда общаемся, а с Лешей Воробьевым уже нет. Когда я с ним работал, мы контачили, а как перестали... Никто меня не приглашает ни на премьеры, ни на выступления. Потому что у каждого человека своя жизнь! Разве упомнишь всех своих директоров!
А девочки, я считаю, приняли абсолютно правильное решение. Их пригласили — и они пошли. Это их жизнь, они должны выступать и делать все, чтобы о них помнили.
Мне приятно, что их приглашают и о них говорят!