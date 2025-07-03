BadComedian заявил о пропаганде чайлдфри в «Чебурашке», создатели фильма несогласны с кинокритиком

Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) усмотрел пропаганду чайлдфри в фильме «Чебурашка». Однако один из продюсеров этой картины Виталий Шляппо заявил Daily Storm, что считает мнение обозревателя о «Чебурашке» ошибочным.





«Не согласен с ним (BadComedian. — Примеч. Daily Storm). Даже не знаю, что и сказать... Просто не знаю. В фильме «Чебурашка» нет никакой пропаганды вообще, ни по какой теме! Спасибо!» — был краток Шляппо.





Ранее BadComedian в своем YouTube-канале сделал обзор фильмов, среди которых были «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Попугай Кеша», «Красная шапочка», «Хоттабыч», «Волшебник Изумрудного города» и другие.





Критик, говоря о «Чебурашке», указал, что по сюжету один из главных героев картины, пожилой садовник Гена (его роль исполняет Сергей Гармаш) бросает свою дочь на воспитание бабушке и исчезает на целых 10 лет.





«Чебурашка», режиссером которого стал Дмитрий Дьяченко, появился в начале 2023 года и стал самым кассовым фильмом российского кинопроката. Эту семейную комедию посмотрели в кинотеатрах свыше 20 миллионов зрителей.





BadComedian в беседе с Daily Storm ранее говорил, что отечественному кино для развития нужно и важно возвращение зарубежных фильмов в российский прокат.





Критик также хвалил фильм «Чебурашка», который, по словам Баженова, «выстрелил» еще до ухода зарубежных кинокомпаний. И стимул этому, как считает Баженов, придала именно конкуренция в кинематографе.