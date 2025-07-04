На «Авито» продают картонку «100 дней до «Интервидения» за три тысячи рублей

Грядущий международный конкурс «Интервидение-2025» всколыхнул очередной интерес к музыкальным раритетам. Например, на сервисе «Авито» продают даже использованные бейджи. Сколько это стоит и что можно купить еще?
История этого фестиваля началась много лет назад: в 1960-х годах на «Интервидении» соревновались музыканты стран соцлагеря.
В 1965-м его участниками были эстрадные исполнители из СССР, Венгрии, Польши и Чехословакии (победу одержал певец Карел Готт). А в 1966-м и 1967 году фестиваль проводился одновременно с эстрадным конкурсом «Братиславская лира».
И вот — возвращение традиций! Фестиваль пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в поселке Новоивановское Московской области и соберет представителей 20 стран: от Белоруссии и Таджикистана до США и ЮАР.
Но что интересно... Ничего еще не началось, а в интернете уже появилась вот такая карточка. Лот выставлен на «Авито» и продается за три тысячи рублей.
«Номерной бейдж «100 дней до «Интервидения-2025», — говорится в описании. — Ограниченная серия».
Напомним, что акция «100 дней» была запущена 12 июня на Манежной площади, в торжественной церемонии приняли участие Дима Билан, Валерия и главный герой праздника — певец SHAMAN.
Из других артефактов — автограф Насти Кравченко. Девушка представит Минск.
Настя только что окончила теологический факультет Белгосуниверситета и ведет новостные выпуски «Ничего себе ньюз» на канале «Беларусь 2». Ее треки звучат на главных радиостанциях, а клипы набирают миллионы просмотров. Помните ее песню «Фиолетово»?
Цена автографа — 800 рублей. И судя по отметке «есть две штуки», ими запасались впрок.
Кто по-настоящему взлетел, так это певец SHAMAN. За его роспись просят аж 25 тысяч рублей. Для сравнения: за автограф Розенбаума — 15 тысяч.
«Фотографии — высокого качества, всегда можно приспособить в рамку. Все автографы получены лично мной в самое разное время при совершенно различных обстоятельствах», — утверждается в объявлении, а артист именуется легендой эстрады.
Лев Валерьянович, потеснитесь!
А за 20 тысяч рублей можно заказать юмориста-пародиста.
«Проведу любое мероприятие любого формата. Опыт беспрецедентный, — заявляет автор. — Напишу и запишу на своей студии песню, музыку для вас и ваших гостей. Сниму клип любой сложности, хоть для «Интервидения». Юмор, импровизация, шутки на русском и многое другое».
И правда, а чего стесняться?
Напомним, билетов еще нет, но на них уже открыта бронь. «Как только они появятся в продаже, мы сразу же пришлем оповещение, чтобы вы смогли приобрести лучшие места и в нужном вам количестве», — успокаивают организаторы. Прямая трансляция будет доступна на Первом канале и на каналах стран-участниц.