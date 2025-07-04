На «Авито» продают картонку «100 дней до «Интервидения» за три тысячи рублей

Грядущий международный конкурс «Интервидение-2025» всколыхнул очередной интерес к музыкальным раритетам. Например, на сервисе «Авито» продают даже использованные бейджи. Сколько это стоит и что можно купить еще?

История этого фестиваля началась много лет назад: в 1960-х годах на «Интервидении» соревновались музыканты стран соцлагеря.

В 1965-м его участниками были эстрадные исполнители из СССР, Венгрии, Польши и Чехословакии (победу одержал певец Карел Готт). А в 1966-м и 1967 году фестиваль проводился одновременно с эстрадным конкурсом «Братиславская лира».

И вот — возвращение традиций! Фестиваль пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в поселке Новоивановское Московской области и соберет представителей 20 стран: от Белоруссии и Таджикистана до США и ЮАР.

Но что интересно... Ничего еще не началось, а в интернете уже появилась вот такая карточка. Лот выставлен на «Авито» и продается за три тысячи рублей.

«Номерной бейдж «100 дней до «Интервидения-2025», — говорится в описании. — Ограниченная серия».





Напомним, что акция «100 дней» была запущена 12 июня на Манежной площади, в торжественной церемонии приняли участие Дима Билан, Валерия и главный герой праздника — певец SHAMAN.