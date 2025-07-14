Великий мастер, философ кино и педагог: актеры «Границы. Таежный роман» — о смерти Александра Митты

Народный артист Александр Митта, скончавшийся на 93-м году жизни, был великим режиссером, прекрасным учителем и добрым человеком. Об этом Daily Storm рассказали Ольга Будина и Александр Карпиловский, которые снимались в картине Митты «Граница. Таежный роман». Собеседники при этом выразили мнение, что талант режиссера нынешнему и будущим поколениям лишь предстоит оценить по достоинству. Митта был новатор в профессии и до конца безгранично любил мир кино, отметили актеры.





«Митта не просто режиссер, а исследователь кино и художник»





Ольга Будина, сыгравшая одну из главных ролей в «Границе. Таежный роман», призналась, что очень скорбит об уходе из жизни режиссера. «Ушел великий человек нашего времени, — заметила она в начале разговора. — Великий режиссер. Великий новатор. Человек, который никогда не повторялся в своих фильмах. Он самозабвенно и преданно любил свое дело. Любил кино и мир кино. Это человек безгранично талантливый. Александр Наумович — это не просто режиссер. Он философ и исследователь кино».





Кроме того, по воспоминаниям актрисы, Митта был и очень талантливым художником. На съемочной площадке, прежде чем начать снимать какой-то кадр, он всегда делал очень красивые рисунки, рассказала Ольга. «Эти рисунки были четкие. И всегда понятно, что и как он хочет снимать. Так делали далеко не все режиссеры. Я это рассказываю, потому что Александр Наумович знаю свою профессию от и до», — пояснила она.





«Я очень скорблю о его уходе. Потому что мы не увидим его какой-то новый шедевр, который, безусловно, отличался бы от всего того, что Митта делал до этого. Считаю, это режиссер, которого до сих пор, к сожалению, не оценили по достоинству. Думаю, время оценки уже нашей молодежью должно прийти», — добавила Будина.





Актриса сообщила, что лично виделась с Миттой давно, и все общение с ним было заочным. Но именно Ольга проводила 90-летний юбилей народного артиста РФ в Доме кино, который устраивала Школа-студия Митты. По словам Ольги, она легко согласилась на предложение быть ведущей на этом праздничном мероприятии. Сам же маэстро уже не был в зале из-за болезни...





«Это был невероятно трогательный вечер! Пришли очень многие коллеги Митты, актеры, которых он, в общем-то создал. Вечер длился очень долго, часа три. И не хотелось расходиться! К сожалению, Александр Наумович уже не смог присутствовать. Он был с нами только по видеосвязи», — вспоминает Будина.





«От него исходила своя энергия, свет и фонтан идей»





Кинорежиссер, актер из «Границы. Таежный роман» Александр Карпиловский признался, что был учеником Митты и очень этим фактом гордится. «Александр Наумович был ярким, талантливым, энергичным. Очень добрым. От него исходила своя энергия, свет. Всегда это был фонтан всяких идей, предложений. Счастлив тем, что у меня в жизни возникла такая возможность поучиться у великого мастера», — заявил Карпиловский.





Он сообщил, что Митта давно болел, поэтому контактировали они периодически. Но каждый разговор с большим режиссером и учителем — был радостью и счастьем.





Карпиловский также согласен с мнением коллеги Будиной насчет того, что талант режиссера не был оценен до конца при его жизни. «Потому что Митта был не только талантливым кинорежиссером, но и прекрасным педагогом. Он написал замечательную книгу («Кино между адом и раем»), которая, на мой взгляд, должна быть настольной книгой любого кинорежиссера нашей страны. И вклад Митты именно в обучение кино — он недооценен. Думаю, нам еще предстоит понять, что хотел Александр Наумович донести до всех и как прекрасно он это делал. Да, это был действительно великий философ кино», — пояснил собеседник.





Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Он учился на режиссерском факультете ВГИКа, где его наставником был великий Михаил Ромм. Первый шаг в кинематографе Митта сделал в 1961 году, когда вместе с Алексеем Салтыковым снял картину «Друг мой, Колька». А известность режиссеру принесла лента «Звонят, откройте дверь» в 1965-м. На Венецианском кинофестивале фильм удостоился «Золотого льва».





Кроме того, Митта стал автором первой советской кинокартины в жанре «фильм-катастрофа» — «Экипаж» (1979). Также в числе его наиболее известных работ — картины «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», телевизионный проект «Граница. Таежный роман». Артист также сам играл в кино.





В последние годы Митта боролся с онкологическим заболеванием. В ноябре 2024 года у режиссера обнаружили злокачественную опухоль в почке. В результате медики присвоили Митте паллиативный статус. Народного артиста экстренно госпитализировали 30 июня из его квартиры в Москве. Он был без сознания.