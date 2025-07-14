Чуткий к артистам и к жизни: звезды сериала «Каменская» поделились воспоминаниями об умершем режиссере Юрии Морозе

Режиссер Юрий Мороз, умерший на 69-м году жизни, был отличный подсказчик, интеллигент и чуткий к артистам и к жизни. Так о Морозе отзываются актеры Валерий Баринов и Ирина Розанова, снимавшиеся у него в сериале «Каменская» и ряде других картин. Собеседники отметили, что у Мороза на съемочной площадке были неповторимые свет и атмосфера.





«Я с ним был очень хорошо знаком и работал в «Каменской» и еще других проектах. Мороз с дочкой приходил ко мне на спектакли. Очень хорошие отношения были. Это был очень хорошо профессионально подготовленный человек», — рассказал Daily Storm Баринов.





«Это человек, который мог что-то подсказать. Потому что знал много! А сейчас ведь только думаешь: «Хорошо бы режиссер не мешал...» А этот [Мороз] был знающий, и я относился с уважением к его замечаниям, просьбам и предложениям. Земля ему пухом!..» — добавил народный артист России.





Его коллега Ирина Розанова отметила, что на съемках Мороз всегда вел себя очень тихо, стараясь не отвлекать артистов: «Юра был интеллигентным, творческим. На съемочной площадке всегда была очень интеллигентная атмосфера. Какая-то очень особенная. Именно Юрина. Он действительно был очень чуткий. И тонкий в отношении к нам, артистам, и в целом к жизни».





Народная артистка РФ вспомнила, что, кроме «Каменской», в 2004 году снималась также в картине Мороза «Женщины в игре без правил». «Очень часто вспоминаю это, потому что тогда впервые сыграла бабушку в свои 35 лет! По сценарию у моего персонажа была дочь (ее играла Даша Мороз, дочь режиссера), которая рожает», — сказала она.





По словам Розановой, последний раз она виделась с Морозом на фестивале в Ханты-Мансийске. Актриса сообщила, что она и близкий круг людей знали о тяжелой болезни режиссера, но не афишировали это. «Жалко Юру. Светлая ему память. Он был и талантливым человеком, безусловно, и очень интеллигентным в нашем цеху. Вижу, что уходит уже мое поколение. Мы с Юрой практически ровесники», — заключила актриса.





Юрий Мороз окончил школу-студию МХАТ и режиссерское отделение ВГИКа. Он дебютировал в полнометражном кино в 1990 году, когда снял фантастический фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм». В конце 1990-х — начале 2000-х он выступил режиссером первых нескольких сезонов детективного сериала «Каменская». Историю о женщине-полицейском поставили по романам Александры Марининой.





Всего на счету Мороза как режиссера более 20 картин. Среди них — «Братья Карамазовы», «Лунатики», «Угрюм-река», «Волкодав из рода Серых Псов», «Женщины в игре без правил», «Пелагия и белый бульдог». Также режиссер работал над третьим сезоном сериала «Содержанки», где снималась его дочь Дарья.





Мороз с 2023 года боролся с онкологией. Причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы. В последнее время Мороз почти не вставал с постели и передвигался на коляске. Ему был присвоен паллиативный статус.