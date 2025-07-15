«Мне стыдно отдыхать»: Милена Авимская — о театре, войне и женском долге

— Вы одновременно возглавляете Театр Российской армии и работаете как депутат. Как удается все это совмещать?





— Сейчас — легко. Хотя поначалу меня мучила совесть. Я выезжала на встречи с жителями, с молодежью, с советами ветеранов — и думала: отнимаю время у театра. Старалась делать все рано утром, поздно вечером, в выходные. Но в какой-то момент поняла важную вещь: зрители нашего театра и мои избиратели — это одни и те же люди. Зачем делить их на «зрителей» и «избирателей»? Это жители Москвы, граждане нашей страны. И если я могу им помочь — неважно, в каком статусе.





Иногда ко мне приходят артисты с просьбой, и я даже не думаю — как директор я сейчас им помогаю или как депутат? Я бы и раньше помогала — просто тогда на общественных началах, а теперь у меня есть полномочия. И я имею право обратиться в любой орган исполнительной власти. Это меня не пугает. Обязательства — это не про тяжесть, это про возможность сделать добро.





— В вашем театре в последние годы стало больше спектаклей с патриотическим содержанием. Что для вас вообще — патриотическое искусство? Где грань между искренним и формальным?





— Формального патриотизма я не признаю. Даже слово это не люблю — оно какое-то узкое. Патриотизм — не лозунг и не штамп. Для меня это спектакли о преданности, долге, мужестве, доблести, заботе о ближнем, способности прощать, делать добрые поступки. Это театр о человеке, который в любом возрасте может надеяться на чудо, на добро, на перемены к лучшему. Это — живой театр, и он работает.





Вот возьмем «Маскарад» Лермонтова. Казалось бы — классика, драма. А ведь это по-настоящему патриотический спектакль. Потому что он о правде. О том, что даже маленькая ложь разрушает жизни. Что если ты не доверяешь — ты разрушаешь семью, общество, страну. Это спектакль о ценности доверия и честности. А честность — это и есть любовь к Родине.





— А есть спектакли, прямо посвященные героям войны?

— Конечно. Это «Девочки» — о Зое Космодемьянской, о ее фразе: «Нас, сотни миллионов. Всех не перестреляете». Это спектакль «Данькина каска» — о бойце, который погиб, и его товарищи приезжают к его матери, приносят его вещи, просят прощения. Это «Завтра была война» по Васильеву — про школьников, которые через боль и ошибки становятся взрослыми и уходят на фронт. Кто-то погибает, кто-то выживает — но все проходят путь внутреннего взросления, единения, силы.





— Один из самых сильных образов театра сейчас — это, пожалуй, «Знамя Победы»?





— Да. Это невозможно описать словами. Огромное знамя разворачивается над залом, его передают из рук в руки — и в зале возникает нечто особенное. Люди встают. Сначала первые ряды, потом вторые, третий — весь зал стоит. Я смотрю на зрителей и вижу слезы. Особенно у мужчин. Они не скрывают — или стараются не показывать, но видно. Плачут. От гордости. От силы. От того, что это — наше общее. Что дух наш не сломить.





— Есть ли моменты в жизни, которые для вас сильнее даже сцены?





— Конечно. Например, когда Татьяна, вдова бойца СВО и мама шестерых детей, вручила мне именной китель. Проект называется «Свой китель греет душу». Там вышивка, мордовский орнамент — оберег. Она говорит: для тех, кто кует. И вот эта ее сила, это лицо с небесной красотой, эти глаза — они пробивают сильнее любого спектакля.





Вот такие моменты и есть настоящая жизнь. Без декораций.





— Вы много работаете с семьями бойцов. Есть ли истории, которые особенно остались в сердце?





— Вот, например, Олег Пивоваров. Ему 24 года. Герой России. Он приезжал ко мне, когда был в отпуске, оставил подпись на стенде в театре. Он трое суток один держал оборону, отправив весь свой взвод в тыл. Сначала ушло несколько человек, потом с ним остались еще двое, и он сказал: «Идите. Я останусь». Все думали, что он погиб. Но взвод вернулся с подкреплением и вытащил его раненого. Мальчишка — худенький, красивый, настоящий герой.





Потом он восстановился, снова пошел в бой — и снова был тяжело ранен. Сейчас восстанавливается, но говорит с трудом. Мы недавно с ним разговаривали по громкой связи. Он жив, он держится. Это человек невероятной воли.





Еще одна история — про бойца с позывным Шаман из диверсионно-разведывательной группы «Север». Он приехал ко мне, привез флаг. Мы им помогали — собирали на коптеры, жилеты, машины. Тогда, в начале, все было на волонтерских плечах. Он рассказал, что выбрал себе позывной в честь генерала Шаманова — очень его уважает. Я говорю: «А хочешь поговорить с ним по телефону?» Он не поверил. А я позвонила Владимиру Анатольевичу, и они поговорили. Шаман опустил кепку на глаза, смахивал слезы. Потом сам снял видео и отправил ребятам — это была настоящая моральная поддержка для всей группы. Он сказал: «Я не верил, что услышу его голос. Для меня это кумир, настоящий мужик».





— Вы много работаете с семьями участников СВО. Есть ли истории, связанные именно с женами и детьми?





— Да, их много. Например, недавно приходила девочка — ей всего семь лет, и она уже сварщик! Самая юная сварщица, настоящая. Подарила мне часы. Ее отец — боевой лейтенант, награжден медалью «За отвагу», прошел больше сотни боевых выходов. А дома у них — старший ребенок с инвалидностью. Но семья не унывает, живут очень дружно, с открытым сердцем.





Есть у меня еще одна знакомая — мама двоих взрослых сыновей, жена погибшего командира. Ее зовут Татьяна. За последние два года к ней постоянно приезжают бойцы из взвода ее мужа. Они считают ее мамой командира, навещают, рассказывают, как служат. Это так трогательно — она для них опора, память, тепло. Таких женщин я особенно уважаю.