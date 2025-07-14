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Умер режиссер «Каменской», «Братьев Карамазовых» и «Угрюм-реки» Юрий Мороз
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Он скончался в ночь на 14 июля на 69-м году жизни undefined
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Умер режиссер «Каменской», «Братьев Карамазовых» и «Угрюм-реки» Юрий Мороз

Он скончался в ночь на 14 июля на 69-м году жизни

Российский актер и режиссер Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.


Мороз дебютировал в полнометражном кино в 1990 году, сняв фантастический фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм» (за несколько лет до этого срежиссировал коротметражку). 


В 1995-м впервые выступил как продюсер — с фильмом-альманахом «Прибытие поезда», посвященном 100-летию кинематографа. 


В конце 1990-х — начале 2000-х выступил режиссером первых нескольких сезонов детективного сериала «Каменская». Историю о женщине-полицейском поставили по романам Александры Марининой.  


Всего на счету Мороза как режиссера более 20 картин. Он и сам играл в кино. Первой работой стала роль Алеши Бровкина в исторической дилогии «Юность Петра» и «В начале славных дел» (1980), снятой по роману «Петр I» Алексея Толстого. Мороз снял фильмы «Угрюм-река», «Пелагия и белый бульдог», «Братья Карамазовы». 

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#смерть #режиссер #мороз
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