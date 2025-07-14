Умер режиссер «Каменской», «Братьев Карамазовых» и «Угрюм-реки» Юрий Мороз

Российский актер и режиссер Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.





Мороз дебютировал в полнометражном кино в 1990 году, сняв фантастический фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм» (за несколько лет до этого срежиссировал коротметражку).





В 1995-м впервые выступил как продюсер — с фильмом-альманахом «Прибытие поезда», посвященном 100-летию кинематографа.





В конце 1990-х — начале 2000-х выступил режиссером первых нескольких сезонов детективного сериала «Каменская». Историю о женщине-полицейском поставили по романам Александры Марининой.





Всего на счету Мороза как режиссера более 20 картин. Он и сам играл в кино. Первой работой стала роль Алеши Бровкина в исторической дилогии «Юность Петра» и «В начале славных дел» (1980), снятой по роману «Петр I» Алексея Толстого. Мороз снял фильмы «Угрюм-река», «Пелагия и белый бульдог», «Братья Карамазовы».