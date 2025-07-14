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Песков заявил, что Москва ждет предложений Киева по продолжению переговоров
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Ранее Зеленский говорил, что еще не завершились обмены пленными undefined
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Песков заявил, что Москва ждет предложений Киева по продолжению переговоров

Ранее Зеленский говорил, что еще не завершились обмены пленными

Россия готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной, но конкретных предложений от Киева по срокам встречи пока нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


«Очевидно, что Киев не спешит, мы по-прежнему ожидаем предложение по срокам. Российская сторона готова к проведению третьего раунда», — сказал представитель Кремля.


Также Песков заявил, что «фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из США продолжались и продолжаются на Украину». 


10 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что новый раунд переговоров пока невозможен, потому что еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов.

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