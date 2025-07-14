Песков заявил, что Москва ждет предложений Киева по продолжению переговоров

Россия готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной, но конкретных предложений от Киева по срокам встречи пока нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





«Очевидно, что Киев не спешит, мы по-прежнему ожидаем предложение по срокам. Российская сторона готова к проведению третьего раунда», — сказал представитель Кремля.





Также Песков заявил, что «фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из США продолжались и продолжаются на Украину».





10 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что новый раунд переговоров пока невозможен, потому что еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов.