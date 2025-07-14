Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области

Три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии на пляже в селе Бунырево Тульской области. Об этом сообщил телеканал «Первый Тульский».

Отмечается, что ЧП произошло около 13:00. Пострадали три человека, двоих отвезли в Алексинскую районную больницу с электротравмой, утверждает источник РЕН ТВ.





По данным Telegram-канала Baza, все случилось на территории парк-отеля «Шахтер», а среди погибших — 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина.





По факту гибели людей начата проверка, сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области. Сотрудники осматривают место происшествия и выясняют все детали случившегося.