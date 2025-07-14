Новости
Новости 18+
St
Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области
18+
Среди погибших есть ребенок, еще трое местных жителей пострадали undefined
Новости

Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области

Среди погибших есть ребенок, еще трое местных жителей пострадали

Три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии на пляже в селе Бунырево Тульской области. Об этом сообщил телеканал «Первый Тульский». 

 

Отмечается, что ЧП произошло около 13:00. Пострадали три человека, двоих отвезли в Алексинскую районную больницу с электротравмой, утверждает источник РЕН ТВ. 


По данным Telegram-канала Baza, все случилось на территории парк-отеля «Шахтер», а среди погибших — 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина.


По факту гибели людей начата проверка, сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области. Сотрудники осматривают место происшествия и выясняют все детали случившегося. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#тульская область #гибель #молния
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...