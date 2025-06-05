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«Лучший Дед Мороз, статный Петр I»: в Заполярье оплакивают штурмовика с позывным Артист
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Молодой человек был родом с полуострова Канин Нос Коллаж: Daily Storm
Культура

«Лучший Дед Мороз, статный Петр I»: в Заполярье оплакивают штурмовика с позывным Артист

Молодой человек был родом с полуострова Канин Нос

Коллаж: Daily Storm

В Ненецком автономном округе готовятся проститься с 23-летним Русланом Коткиным из села Несь. Молодой человек работал в местном Доме народного творчества, в 2022 году окончил Архангельский колледж культуры и искусства. Боец служил в штурмовых войсках и героически погиб при исполнении воинского долга.


Село Несь находится на западе Ненецкого автономного округа, среди бескрайних болот Канинской земли, и располагается на правом берегу реки. Ее тоже называют Несь, по-ненецки — Хэху Яха, или река богов.


Поселению более двух веков. Оно основано мезенскими крестьянами Коткиными, которые занимались здесь ловлей рыбы, и известно не только своей невероятной красотой, но и тем, что тут находится первый в тундре мемориал ветерану Великой Отечественной войны — Ивану Латышеву.


Ведь сколько северян ушло на фронт, чтобы ковать Победу и служить в оленно-лыжных батальонах!


А теперь у села появилась еще одна гордость... Это участник СВО Руслан Коткин. Как считают в Архангельском колледже культуры и искусств настоящий герой нашего времени.

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Руслан Коткин
Руслан Коткин Фото: ВКонтакте / Архангельский колледж культуры и искусства

«Он был веселым, неунывающим и отзывчивым человеком, — говорится на странице учреждения. — Его доброта и улыбка всегда будут с нами. Его позывной — Артист, и он действительно был артистом. Таким мы его и будем помнить всегда. Искренние соболезнования маме и родным Руслана».


До ухода на СВО молодой человек служил в Несском Доме народного творчества, где заведовал кружком сценической речи «Овации» и клубом «Народная игра». Он вел мероприятия и просто дарил радость. Ему одинаково шли и деловой костюм, и наряд волшебника, и ненецкая сорочка.


«Его энтузиазма и оптимизма хватало на нас всех. Он был готов прийти на помощь в любую минуту... — говорится на странице Дома. — Лучший Дед Мороз, самый атмосферный Дед Степан, статный Петр I, отличный ведущий — это лишь малая часть его ролей, с которыми он с легкостью справлялся. Настоящий Артист, он останется в сердце каждого из нас».


Обстоятельства его смерти не сообщаются. Однако известно, что Руслан служил в штурмовых войсках и погиб при выполнении боевого задания, а его тело долго не могли найти. Объявления о его розыске есть в группах по поиску пропавших.

Руслан Коткин
Руслан Коткин Фото: ВКонтакте / Архангельский колледж культуры и искусства

«Не выходил на связь с октября 2024-го, — горько говорилось в тексте. — Будем благодарны за любую информацию».


Но чуда не произошло...


По последним данным, тело Руслана пока еще не предано земле. Это еще только предстоит. Но для этого его надо доставить в регион.


«Нет сил поверить в это...» — пишут люди.


«Руслан, светлый добрый, позитивный! Обидно, больно. Ты воин-герой, и останешься в нашей памяти. Соболезнование мамочке и всем родным. Держитесь. Крепитесь... Невосполнимая утрата».


«Брат ушел! Ушел красиво, зная, ради чего, и был готов к этому на все сто. Людмиле Николаевне сил, терпения! Без комментариев дальше...»

#заполярье #ненецкий автономный округ #сво #штурмовик #руслан коткин
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