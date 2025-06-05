«Лучший Дед Мороз, статный Петр I»: в Заполярье оплакивают штурмовика с позывным Артист

В Ненецком автономном округе готовятся проститься с 23-летним Русланом Коткиным из села Несь. Молодой человек работал в местном Доме народного творчества, в 2022 году окончил Архангельский колледж культуры и искусства. Боец служил в штурмовых войсках и героически погиб при исполнении воинского долга.
Село Несь находится на западе Ненецкого автономного округа, среди бескрайних болот Канинской земли, и располагается на правом берегу реки. Ее тоже называют Несь, по-ненецки — Хэху Яха, или река богов.
Поселению более двух веков. Оно основано мезенскими крестьянами Коткиными, которые занимались здесь ловлей рыбы, и известно не только своей невероятной красотой, но и тем, что тут находится первый в тундре мемориал ветерану Великой Отечественной войны — Ивану Латышеву.
Ведь сколько северян ушло на фронт, чтобы ковать Победу и служить в оленно-лыжных батальонах!
А теперь у села появилась еще одна гордость... Это участник СВО Руслан Коткин. Как считают в Архангельском колледже культуры и искусств — настоящий герой нашего времени.
«Он был веселым, неунывающим и отзывчивым человеком, — говорится на странице учреждения. — Его доброта и улыбка всегда будут с нами. Его позывной — Артист, и он действительно был артистом. Таким мы его и будем помнить всегда. Искренние соболезнования маме и родным Руслана».
До ухода на СВО молодой человек служил в Несском Доме народного творчества, где заведовал кружком сценической речи «Овации» и клубом «Народная игра». Он вел мероприятия и просто дарил радость. Ему одинаково шли и деловой костюм, и наряд волшебника, и ненецкая сорочка.
«Его энтузиазма и оптимизма хватало на нас всех. Он был готов прийти на помощь в любую минуту... — говорится на странице Дома. — Лучший Дед Мороз, самый атмосферный Дед Степан, статный Петр I, отличный ведущий — это лишь малая часть его ролей, с которыми он с легкостью справлялся. Настоящий Артист, он останется в сердце каждого из нас».
Обстоятельства его смерти не сообщаются. Однако известно, что Руслан служил в штурмовых войсках и погиб при выполнении боевого задания, а его тело долго не могли найти. Объявления о его розыске есть в группах по поиску пропавших.
«Не выходил на связь с октября 2024-го, — горько говорилось в тексте. — Будем благодарны за любую информацию».
Но чуда не произошло...
По последним данным, тело Руслана пока еще не предано земле. Это еще только предстоит. Но для этого его надо доставить в регион.
«Нет сил поверить в это...» — пишут люди.
«Руслан, светлый добрый, позитивный! Обидно, больно. Ты воин-герой, и останешься в нашей памяти. Соболезнование мамочке и всем родным. Держитесь. Крепитесь... Невосполнимая утрата».
«Брат ушел! Ушел красиво, зная, ради чего, и был готов к этому на все сто. Людмиле Николаевне — сил, терпения! Без комментариев дальше...»