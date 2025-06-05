«Лучший Дед Мороз, статный Петр I»: в Заполярье оплакивают штурмовика с позывным Артист

В Ненецком автономном округе готовятся проститься с 23-летним Русланом Коткиным из села Несь. Молодой человек работал в местном Доме народного творчества, в 2022 году окончил Архангельский колледж культуры и искусства. Боец служил в штурмовых войсках и героически погиб при исполнении воинского долга.





Село Несь находится на западе Ненецкого автономного округа, среди бескрайних болот Канинской земли, и располагается на правом берегу реки. Ее тоже называют Несь, по-ненецки — Хэху Яха, или река богов.





Поселению более двух веков. Оно основано мезенскими крестьянами Коткиными, которые занимались здесь ловлей рыбы, и известно не только своей невероятной красотой, но и тем, что тут находится первый в тундре мемориал ветерану Великой Отечественной войны — Ивану Латышеву.





Ведь сколько северян ушло на фронт, чтобы ковать Победу и служить в оленно-лыжных батальонах!





А теперь у села появилась еще одна гордость... Это участник СВО Руслан Коткин. Как считают в Архангельском колледже культуры и искусств — настоящий герой нашего времени.